Ekipi i shahut “Butrinti” nënkampion i Shqipërisë për vitin 2026
Ekipi i shahut “Butrinti” nënkampion i Shqipërisë për vitin 2026
Një tjetër rezultat i rëndësishëm për sportin sarandjot. Ekipi i shahut “Butrinti” është shpallur nënkampion i Shqipërisë për vitin 2026, duke siguruar vendin e dytë në Kampionatin Kombëtar Ekipor të Shahut.
Kampionati u zhvillua nga 24 deri më 30 gusht, me pjesëmarrjen e ekipeve të meshkujve dhe femrave nga vendi. Në përfundim të garës, “Butrinti” arriti të renditet në vendin e dytë, duke marrë medaljen e argjendtë.
Ky rezultat i jep ekipit sarandjot edhe mundësinë për të përfaqësuar Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. “Butrinti” do të marrë pjesë në European Chess Club Cup 2026, që do të zhvillohet në Herceg Novi, Mal i Zi, nga 16 deri më 24 tetor.
Pjesëmarrja në këtë kompeticion evropian shënon një tjetër përfaqësim të shahut sarandjot përtej kufijve të Shqipërisë. Saranda Web
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