logo
0
Rezervime Suvenire

EcoAlbania: ‘Zonat e Mbrojtura kanë Rëndësi’ – Debat publik për të ardhmen e Butrintit – VIDEO

14/10/2519:07

Shperndaje:

EcoAlbania: ‘Zonat e Mbrojtura kanë Rëndësi’ – Debat publik për të ardhmen e Butrintit

 

Në fokusin e një debati publik mbi të ardhmen e Parkut Kombëtar të Butrintit, sot u zhvillua një takim i organizuar nga EcoAlbania, në bashkëpunim me ResPublica dhe Forumin për Mendimin e Lirë, në kuadër të projektit “Zonat e Mbrojtura kanë Rëndësi – Avokim për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri – PAMANCA”, i mbështetur nga Bashkimi Evropian.

 

EcoAlbania: ‘Zonat e Mbrojtura kanë Rëndësi’ – Debat publik për të ardhmen e Butrintit

 

Qëllimi i këtij takimi ishte i qartë: të ringrejë alarmin për mbrojtjen e pasurive natyrore dhe të nxisë bashkëpunimin institucional për menaxhimin e qëndrueshëm të zonave të mbrojtura, me Butrintin në qendër të vëmendjes.

 

“Butrinti nuk është vetëm trashëgimi kombëtare, por pasuri botërore. Çdo vendimmarrje mbi të duhet të jetë e përgjegjshme dhe transparente,” u theksua nga përfaqësuesit e EcoAlbania në hapje të takimit.

 

 

Butrinti, një aset i UNESCO-s, u trajtua jo më thjesht si destinacion turistik, por si ekosistem i ndjeshëm që rrezikon të humbasë karakterin nëse mungon kontrolli mbi projektet zhvillimore.

 

Përfaqësues të ResPublica shprehën shqetësimin mbi mungesën e një politike të qëndrueshme:
“Zhvillimi nuk mund të jetë qëllim në vetvete, nëse ai mbivendoset mbi natyrën. Duhet një model i ri përfshirjeje publike.”

 

EcoAlbania: kërkohet mbrojtje reale për Butrintin

 

Gjatë diskutimeve në këtë takim të organizuar nga EcoAlbania, përfaqësues të aktorëve lokalë sollën në vëmendje problematika konkrete:

 

Sandër Kristo theksoi nevojën për një kompromis konstruktiv midis turizmit dhe mbrojtjes së natyrës.
Mustafa Lama ngriti çështjen e paqartësive ligjore:
“Mungesa e koordinimit institucional po dëmton menaxhimin e zonave të mbrojtura.”
Soraldo Nebo u ndal në gjendjen e Liqenit të Butrintit, duke kërkuar pastrim urgjent të kanalit dhe mbrojtje të midhjes.
Areti Papadhima kërkoi ndërhyrje konkrete në terren: “Ishujt dhe lagunat nuk mbrohen me dokumente, por me veprim.”
Teuta Maze vuri theksin te edukimi mjedisor, duke bërë të ditur se janë planifikuar mbi 40 aktivitete sensibilizuese që nisin që nga çerdhet dhe kopshtet.

 

Takimi u mbyll me një apel të përbashkët: krijimin e një rrjeti monitorues lokal për Butrintin dhe zonat e tjera të mbrojtura, për të garantuar që vendimmarrjet institucionale të mos anashkalojnë zërin e komunitetit dhe ekspertëve.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Shkolla “Shefqet Sulejmani” feston 50-vjetorin – Gjysmë shekulli histori, arsim dhe kujtime në Gjashtë

Shkolla “Shefqet Sulejmani” feston 50-vjetorin – Gjysmë shekulli histori, arsim dhe kujtime në Gjashtë
EcoAlbania: ‘Zonat e Mbrojtura kanë Rëndësi’ – Debat publik për të ardhmen e Butrintit &#8211; VIDEO

EcoAlbania: ‘Zonat e Mbrojtura kanë Rëndësi’ – Debat publik për të ardhmen e Butrintit – VIDEO
Ardit Bido: RTSH duhet të ketë sinjal në Janjar, Vërvë e Dishat e deri në Igumenicë &#8211; VIDEO

Ardit Bido: RTSH duhet të ketë sinjal në Janjar, Vërvë e Dishat e deri në Igumenicë – VIDEO
Bllokimi i monopatinave me urdhër të ministres në rrjetet sociale, qytetarët nisin protestat

Bllokimi i monopatinave me urdhër të ministres në rrjetet sociale, qytetarët nisin protestat
Qytetarët denoncojnë: Skaneri në Spitalin e Sarandës jashtë funksionit, spitali reagon: Pajisja e re tashmë në punë

Qytetarët denoncojnë: Skaneri në Spitalin e Sarandës jashtë funksionit, spitali reagon: Pajisja e re tashmë në punë
Aksioni i IMT dhe Policisë Bashkiake në Sarandë hyn në javën e katërt &#8211; VIDEO

Aksioni i IMT dhe Policisë Bashkiake në Sarandë hyn në javën e katërt – VIDEO

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.