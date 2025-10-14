EcoAlbania: ‘Zonat e Mbrojtura kanë Rëndësi’ – Debat publik për të ardhmen e Butrintit – VIDEO
EcoAlbania: ‘Zonat e Mbrojtura kanë Rëndësi’ – Debat publik për të ardhmen e Butrintit
Në fokusin e një debati publik mbi të ardhmen e Parkut Kombëtar të Butrintit, sot u zhvillua një takim i organizuar nga EcoAlbania, në bashkëpunim me ResPublica dhe Forumin për Mendimin e Lirë, në kuadër të projektit “Zonat e Mbrojtura kanë Rëndësi – Avokim për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri – PAMANCA”, i mbështetur nga Bashkimi Evropian.
Qëllimi i këtij takimi ishte i qartë: të ringrejë alarmin për mbrojtjen e pasurive natyrore dhe të nxisë bashkëpunimin institucional për menaxhimin e qëndrueshëm të zonave të mbrojtura, me Butrintin në qendër të vëmendjes.
“Butrinti nuk është vetëm trashëgimi kombëtare, por pasuri botërore. Çdo vendimmarrje mbi të duhet të jetë e përgjegjshme dhe transparente,” u theksua nga përfaqësuesit e EcoAlbania në hapje të takimit.
Butrinti, një aset i UNESCO-s, u trajtua jo më thjesht si destinacion turistik, por si ekosistem i ndjeshëm që rrezikon të humbasë karakterin nëse mungon kontrolli mbi projektet zhvillimore.
Përfaqësues të ResPublica shprehën shqetësimin mbi mungesën e një politike të qëndrueshme:
“Zhvillimi nuk mund të jetë qëllim në vetvete, nëse ai mbivendoset mbi natyrën. Duhet një model i ri përfshirjeje publike.”
EcoAlbania: kërkohet mbrojtje reale për Butrintin
Gjatë diskutimeve në këtë takim të organizuar nga EcoAlbania, përfaqësues të aktorëve lokalë sollën në vëmendje problematika konkrete:
• Sandër Kristo theksoi nevojën për një kompromis konstruktiv midis turizmit dhe mbrojtjes së natyrës.
• Mustafa Lama ngriti çështjen e paqartësive ligjore:
“Mungesa e koordinimit institucional po dëmton menaxhimin e zonave të mbrojtura.”
• Soraldo Nebo u ndal në gjendjen e Liqenit të Butrintit, duke kërkuar pastrim urgjent të kanalit dhe mbrojtje të midhjes.
• Areti Papadhima kërkoi ndërhyrje konkrete në terren: “Ishujt dhe lagunat nuk mbrohen me dokumente, por me veprim.”
• Teuta Maze vuri theksin te edukimi mjedisor, duke bërë të ditur se janë planifikuar mbi 40 aktivitete sensibilizuese që nisin që nga çerdhet dhe kopshtet.
Takimi u mbyll me një apel të përbashkët: krijimin e një rrjeti monitorues lokal për Butrintin dhe zonat e tjera të mbrojtura, për të garantuar që vendimmarrjet institucionale të mos anashkalojnë zërin e komunitetit dhe ekspertëve.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Shkolla “Shefqet Sulejmani” feston 50-vjetorin – Gjysmë shekulli histori, arsim dhe kujtime në Gjashtë
Qytetarët denoncojnë: Skaneri në Spitalin e Sarandës jashtë funksionit, spitali reagon: Pajisja e re tashmë në punë
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11
14/10/2519:07
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21
14/10/2519:07
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
14/10/2519:07
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
14/10/2519:07
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
14/10/2519:07