E moshuara goditet nga një motor në “Rrugën e Pestë”, transportohet në spital
E moshuara goditet nga një motor në “Rrugën e Pestë”, transportohet në spital
Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme pranë një supermarketi në rrugën “Gjergj Araniti” në Sarandë, e njohur ndryshe si “Rruga e 5”.
Një motor ka përplasur një grua rreth të 70-ave, e cila ka pësuar fraktura të shumta. Ajo është transportuar menjëherë drejt spitalit të Sarandës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Fatmirësisht, mësohet se e moshuara ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Në vendngjarje ndodhet policia, e cila po kryen veprimet hetimore për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Suvenire nga Saranda
31/08/2520:13
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
31/08/2520:13
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
31/08/2520:13
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21
31/08/2520:13
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8
31/08/2520:13