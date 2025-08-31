logo
E moshuara goditet nga një motor në “Rrugën e Pestë”, transportohet në spital

31/08/2520:13

E moshuara goditet nga një motor në "Rrugën e Pestë", transportohet në spital

 

Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme pranë një supermarketi në rrugën “Gjergj Araniti” në Sarandë, e njohur ndryshe si “Rruga e 5”.

 

E moshuara goditet nga një motor

 

Një motor ka përplasur një grua rreth të 70-ave, e cila ka pësuar fraktura të shumta. Ajo është transportuar menjëherë drejt spitalit të Sarandës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Fatmirësisht, mësohet se e moshuara ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

 

Në vendngjarje ndodhet policia, e cila po kryen veprimet hetimore për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

 

