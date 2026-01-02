Dy makina përplasen në hyrje të qytetit, drejtuesja dërgohet me urgjencë në spital
Dy makina përplasen në hyrje të qytetit, drejtuesja dërgohet me urgjencë në spital
Një aksident rrugor është regjistruar këtë të hënë në rrugën hyrëse të Sarandë, në afërsi të fshatit Metoq.
Sipas informacionit paraprak, në ngjarje janë përfshirë dy automjete, një tip “Volkswagen” dhe një tip “Toyota”. Si pasojë e përplasjes, ka mbetur e plagosur drejtuesja e mjetit “Volkswagen”, shtetasja me inicialet D.H., e cila është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Sarandës për ekzaminime mjekësore.
Drejtuesi i mjetit tjetër, tip “Toyota”, shtetasi me inicialet S.M., nuk ka pësuar dëmtime.
Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31
02/01/2618:30
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18
02/01/2618:30
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
02/01/2618:30
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14
02/01/2618:30
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29
02/01/2618:30