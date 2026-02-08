Dy kandidatët në garë për drejtimin e PD Sarandë, zgjedhjet më 22 Shkurt
Dega e Partisë Demokratike në Sarandë do t’i drejtohet procesit zgjedhor të brendshëm më 22 Shkurt, ku anëtarësia do të zgjedhë drejtuesin e ri të degës. Në këtë garë janë shpallur dy kandidatura: Kreshnik Shehu dhe Matilda Qurku.
Procesi konsiderohet një moment i rëndësishëm për strukturat lokale të PD-së, në një kohë kur partia synon riorganizim dhe forcim të saj, pas disfatës historike që pësoi në zgjedhjet e 11 Majit, ku në Sarandë mori vetëm 24% të votave.
Kandidatura e Kreshnik Shehut
Kreshnik Shehu vjen në këtë garë duke theksuar angazhimin e tij të hershëm në Partinë Demokratike. Ai shprehet se vota e tij e parë, në moshën 19-vjeçare, ka qenë për PD-në dhe që prej asaj kohe ka qenë pjesë aktive e strukturave të saj.
Me profesion jurist, Shehu thekson se kandidimi i tij mbështetet në parime si drejtësia, transparenca dhe bashkimi i demokratëve në Sarandë. Sipas tij, këto janë elementët kyç për ta çuar degën drejt një faze të re funksionimi dhe besimi politik. Ai u bën thirrje anëtarëve që më 22 Shkurt të mbështesin një PD më të organizuar dhe më pranë qytetarëve.
Kandidatura e Matilda Qurkut
Matilda Qurku ka shpallur kandidaturën e saj duke vënë theksin te përvoja e gjatë politike brenda Partisë Demokratike. Ajo ka mbajtur disa funksione drejtuese, përfshirë anëtare e Kryesisë së Degës, Sekretare e Degës, anëtare e Këshillit Kombëtar dhe kandidate për deputete.
Në deklarimin e saj, Qurku thekson se kandidimi vjen nga bindja se politika ka kuptim kur bëhet me ndershmëri, dëgjim dhe përballje të drejtpërdrejtë me sfidat. Ajo nënvizon nevojën për punë konkrete, guxim dhe bashkim, duke e konsideruar rikthimin e besimit dhe forcimin e degës si objektiva kryesore të saj.
Më 22 Shkurt, anëtarët e Partisë Demokratike në Sarandë janë ftuar të marrin pjesë në procesin zgjedhor dhe të shprehin vullnetin e tyre për drejtimin e degës. Gara mes dy kandidaturave pritet të përcaktojë drejtimin e ardhshëm të PD Sarandë dhe mënyrën se si ajo do të pozicionohet në jetën politike të qytetit.
