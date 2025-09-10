logo
0
Rezervime Suvenire

Dorëzohet drejtoria e shkollës “Adem Sheme”: Nuk do të ketë klasa me 38 nxënës

10/09/2515:30

Shperndaje:

Dorëzohet drejtoria e shkollës “Adem Sheme”: Nuk do të ketë klasa me 38 nxënës

 

Pas protestës tre-ditore të prindërve dhe nxënësve të shkollës 9-vjeçare “Adem Sheme” në Sarandë, drejtoria është tërhequr nga vendimi fillestar për të bashkuar dy klasat e 8-ta në një të vetme me 38 nxënës.

 

Dorëzohet drejtoria e shkollës “Adem Sheme”: Nuk do të ketë klasa me 38 nxënës

 

Pas takimeve dhe diskutimeve të zhvilluara sot, është vendosur që të krijohen tre klasa me nga 32 nxënës secila, duke shmangur kështu situatën e papranueshme të një klase të mbingarkuar.

 

Megjithatë, një tjetër shqetësim ka lindur mes qytetarëve: heshtja e opozitës lokale. Pavarësisht protestave të prindërve dhe nxënësve, opozita në Sarandë nuk reagoi, sikur në qytet të mos kishte ndodhur asgjë.

Ky qëndrim, sipas shumë prindërve dhe qytetarëve, forcon bindjen se opozita në Sarandë është kthyer në shërbëtore të pushtetit, duke votuar në Këshillin Bashkiak çdo propozim të mazhorancës, edhe kur bie ndesh me interesin publik. Shembuj të tillë janë përmendur votimi për eko-kampusin dhe parku fotovoltaik, ku interesat e qytetarëve u injoruan.

 

Prindërit e “Adem Sheme” e quajnë këtë fitore të pjesshme, duke theksuar se do të jenë gjithmonë në mbrojtje të fëmijëve dhe të drejtës për arsim cilësor, pavarësisht mungesës së mbështetjes nga politika lokale.

 

Protesta në “Adem Sheme” tregoi edhe një herë se ndryshimi nuk vjen nga politikanët që heshtin, por nga qytetarët që ngrihen dhe kërkojnë me këmbëngulje të drejtat e tyre.

 

Mësuesit tentojnë të thyejnë protestën, futën 4 nxënës dhe filluan mësimin – VIDEO

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Dorëzohet drejtoria e shkollës “Adem Sheme”: Nuk do të ketë klasa me 38 nxënës

Dorëzohet drejtoria e shkollës “Adem Sheme”: Nuk do të ketë klasa me 38 nxënës
I kishin faturuar 420 mijë lekë në 1 muaj, OSHEE tërhiqet dhe pranon gabimin pas publikimit të ankesës në Saranda Web

I kishin faturuar 420 mijë lekë në 1 muaj, OSHEE tërhiqet dhe pranon gabimin pas publikimit të ankesës në Saranda Web
Bougainville Bay &#038; Spa në Sarandë kërkon staf

Bougainville Bay & Spa në Sarandë kërkon staf
Mësuesit tentojnë të thyejnë protestën, futën 4 nxënës dhe filluan mësimin &#8211; VIDEO

Mësuesit tentojnë të thyejnë protestën, futën 4 nxënës dhe filluan mësimin – VIDEO
Butrinti thyen rekordet: 202 mijë vizitorë në vetëm 8 muaj &#8211; VIDEO

Butrinti thyen rekordet: 202 mijë vizitorë në vetëm 8 muaj – VIDEO
Prindër dhe nxënës protestë në Shkollën “Adem Sheme” në Sarandë &#8211; VIDEO

Prindër dhe nxënës protestë në Shkollën “Adem Sheme” në Sarandë – VIDEO

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.