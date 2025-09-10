Dorëzohet drejtoria e shkollës “Adem Sheme”: Nuk do të ketë klasa me 38 nxënës
Dorëzohet drejtoria e shkollës “Adem Sheme”: Nuk do të ketë klasa me 38 nxënës
Pas protestës tre-ditore të prindërve dhe nxënësve të shkollës 9-vjeçare “Adem Sheme” në Sarandë, drejtoria është tërhequr nga vendimi fillestar për të bashkuar dy klasat e 8-ta në një të vetme me 38 nxënës.
Pas takimeve dhe diskutimeve të zhvilluara sot, është vendosur që të krijohen tre klasa me nga 32 nxënës secila, duke shmangur kështu situatën e papranueshme të një klase të mbingarkuar.
Megjithatë, një tjetër shqetësim ka lindur mes qytetarëve: heshtja e opozitës lokale. Pavarësisht protestave të prindërve dhe nxënësve, opozita në Sarandë nuk reagoi, sikur në qytet të mos kishte ndodhur asgjë.
Ky qëndrim, sipas shumë prindërve dhe qytetarëve, forcon bindjen se opozita në Sarandë është kthyer në shërbëtore të pushtetit, duke votuar në Këshillin Bashkiak çdo propozim të mazhorancës, edhe kur bie ndesh me interesin publik. Shembuj të tillë janë përmendur votimi për eko-kampusin dhe parku fotovoltaik, ku interesat e qytetarëve u injoruan.
Prindërit e “Adem Sheme” e quajnë këtë fitore të pjesshme, duke theksuar se do të jenë gjithmonë në mbrojtje të fëmijëve dhe të drejtës për arsim cilësor, pavarësisht mungesës së mbështetjes nga politika lokale.
Protesta në “Adem Sheme” tregoi edhe një herë se ndryshimi nuk vjen nga politikanët që heshtin, por nga qytetarët që ngrihen dhe kërkojnë me këmbëngulje të drejtat e tyre.
Mësuesit tentojnë të thyejnë protestën, futën 4 nxënës dhe filluan mësimin – VIDEO
