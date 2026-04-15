Dogana e Mavromatit me 8 punonjës të rinj, por ende pa një afat për funksionim 24 orë

15/04/26 11:30

Dogana e Mavromatit me 8 punonjës të rinj, por ende pa një afat për funksionim 24 orë
Pika kufitare e Mavromatit, që lidh Shqipërinë me Greqinë nëpërmjet Qafë Botës, vijon të mbetet në fokus të diskutimeve për përmirësimin e shërbimeve dhe rritjen e kapaciteteve, ndërsa pritshmëritë për funksionim 24 orë ende nuk janë konkretizuar.

 

Grevë në doganat greke, nesër në mëngjes lejohet kalim vetëm me "duar në xhepa"

 

Më herët ishte premtuar se pala greke do të siguronte kushte për funksionim të pandërprerë të doganës së Mavromatit, një kërkesë e kahershme e banorëve, bizneseve dhe sektorit të turizmit në jug të Shqipërisë. Megjithatë, deri më tani nuk ka një vendim zyrtar për zgjatjen e orarit në 24 orë.

 

Në këtë kontekst, autoritetet greke kanë shpallur hapjen e tetë pozicioneve të reja pune për forcimin e stafit në Stacionin Doganor të Mavromatit. Këto pozicione janë pjesë e Ciklit të parë për vitin 2026 të Sistemit të Unifikuar të Lëvizshmërisë dhe synojnë plotësimin e vendeve vakante në këtë pikë kufitare.

 

Konkretisht, bëhet fjalë për dy pozicione në nivel Arsimi Universitar për Oficerë Doganorë, dy pozicione në Arsimin Teknik për Oficerë Doganorë dhe katër pozicione në Arsimin e Mesëm, gjithashtu për Oficerë Doganorë. Aplikimet për këto vende pune janë të hapura deri më 19 prill 2026.

 

Deputeti grek Vasilis Giogiakas theksoi rëndësinë e këtij zhvillimi, duke deklaruar se plotësimi i tetë pozicioneve do të përbëjë një hap thelbësor në forcimin e zyrës doganore me staf të përhershëm. Sipas tij, kjo do të plotësojë edhe emërimet vjetore të punonjësve të administratës tatimore greke (AADE), të cilat janë miratuar së fundmi.

 

Megjithatë, edhe pse ky zhvillim shihet si një hap pozitiv drejt përmirësimit të funksionimit të doganës, mbetet për t’u parë nëse rritja e stafit do të shoqërohet me vendime konkrete për zgjatjen e orarit të punës.

 

Për zonën e Sarandës dhe gjithë jugun e vendit, funksionimi 24 orë i pikës kufitare të Mavromatit konsiderohet një element kyç për zhvillimin ekonomik, lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve dhe rritjen e fluksit turistik gjatë gjithë vitit. Saranda Web

 

DUA Caffe në Sarandë kërkon të punësojë Kamarier/e

DUA Caffe në Sarandë kërkon të punësojë Kamarier/e
Hotel &#8220;Palma City&#8221; në Sarandë kërkon Recepsionist Turni i Tretë

Hotel “Palma City” në Sarandë kërkon Recepsionist Turni i Tretë
Dogana e Mavromatit me 8 punonjës të rinj, por ende pa një afat për funksionim 24 orë

Dogana e Mavromatit me 8 punonjës të rinj, por ende pa një afat për funksionim 24 orë
Sulm kibernetik ndaj Booking: Rrezikohen të dhënat e klientëve dhe shtohen rastet e mashtrimeve

Sulm kibernetik ndaj Booking: Rrezikohen të dhënat e klientëve dhe shtohen rastet e mashtrimeve
BOE Luxury Hotel në Sarandë kërkon Recepsionist/e, Kamarier/e dhe Sanitare hoteli

BOE Luxury Hotel në Sarandë kërkon Recepsionist/e, Kamarier/e dhe Sanitare hoteli
Elvis Bar në Sarandë kërkon të punësojë Barman

Elvis Bar në Sarandë kërkon të punësojë Barman

