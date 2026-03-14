Dita e Verës në Sarandë, aktivitete për fëmijë dhe performanca artistike në shëtitore – VIDEO

14/03/2612:26

Edhe në Sarandë sot po zhvillohen aktivitetet festive me rastin e Ditës së Verës. Në shëtitoren e qytetit janë mbledhur qytetarë, familje dhe fëmijë për të festuar së bashku ardhjen e pranverës në një atmosferë plot gjallëri dhe ngjyra.

 

 

Programi i aktiviteteve përfshin një ekspozitë me punimet e fëmijëve, e cila sjell kreativitet dhe imagjinatë në ambientin e shëtitores. Gjithashtu edhe performanca baleti, ndërsa për fëmijët është organizuar edhe aktiviteti argëtues i pikturimit të fytyrës (face painting), që ka tërhequr vëmendjen e më të vegjëlve.

 

Atmosfera festive në shëtitore po shoqërohet me buzëqeshje, muzikë dhe aktivitete artistike dhe kulturore, duke e kthyer këtë ditë në një moment të veçantë për qytetarlt dhe për të mirëpritur pranverën në qytetin bregdetar të Sarandës.

 

Të shtënat me armë pas konfliktit mes të rinjve, 4 persona të shoqëruar dhe 2 në kërkim

Të shtënat me armë pas konfliktit mes të rinjve, 4 persona të shoqëruar dhe 2 në kërkim
Bashkia Sarandë tender 470 milionë lekë për zyra dhe magazinë të Ndërmarrjes së Shërbimeve në Volloder

Bashkia Sarandë tender 470 milionë lekë për zyra dhe magazinë të Ndërmarrjes së Shërbimeve në Volloder
Emërohet drejtuesi i ri politik i PD për Qarkun Vlorë

Emërohet drejtuesi i ri politik i PD për Qarkun Vlorë
Rigels Dervishi zgjidhet kryetar i Dhomës Vendore të Avokatisë Sarandë

Rigels Dervishi zgjidhet kryetar i Dhomës Vendore të Avokatisë Sarandë
Pas publikimit në Saranda Web, zgjidhet brenda pak orësh problemi i ujit në Berdenesh

Pas publikimit në Saranda Web, zgjidhet brenda pak orësh problemi i ujit në Berdenesh

