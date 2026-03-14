Dita e Verës në Sarandë, aktivitete për fëmijë dhe performanca artistike në shëtitore – VIDEO
Edhe në Sarandë sot po zhvillohen aktivitetet festive me rastin e Ditës së Verës. Në shëtitoren e qytetit janë mbledhur qytetarë, familje dhe fëmijë për të festuar së bashku ardhjen e pranverës në një atmosferë plot gjallëri dhe ngjyra.
Programi i aktiviteteve përfshin një ekspozitë me punimet e fëmijëve, e cila sjell kreativitet dhe imagjinatë në ambientin e shëtitores. Gjithashtu edhe performanca baleti, ndërsa për fëmijët është organizuar edhe aktiviteti argëtues i pikturimit të fytyrës (face painting), që ka tërhequr vëmendjen e më të vegjëlve.
Atmosfera festive në shëtitore po shoqërohet me buzëqeshje, muzikë dhe aktivitete artistike dhe kulturore, duke e kthyer këtë ditë në një moment të veçantë për qytetarlt dhe për të mirëpritur pranverën në qytetin bregdetar të Sarandës.
Bashkia Sarandë tender 470 milionë lekë për zyra dhe magazinë të Ndërmarrjes së Shërbimeve në Volloder
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
14/03/2612:26
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30
14/03/2612:26
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
14/03/2612:26
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33
14/03/2612:26
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
14/03/2612:26