Dimal INC kërkon të punësojë Agjent Shitje Direkte në Sarandë
Dimal INC kërkon të punësojë: Agjent shitje direkte per qytetin e Sarandës.
Detyrat
• Merr porositë nga klientët dhe kryen shitje direkte për produktet në ngarkim.
• Kontrollon gjendjen e stokut të produkteve në pikat e shitjes.
• Prezanton produktet dhe shërbimet e kompanisë te klientët ekzistues dhe potenciale.
• Mbështet dhe zhvillon marrëdheniet me klientët për të siguruar shitje të vazhdueshme.
• Sigurohet që cdo hap i procesit të shitjes të permbushet në kohë.
• Arrin objektivat dhe targetet e vendosura nga kompania për volumin e shitjeve.
• Raporton tek supervizori i shitjeve mbi ecurinë e punës dhe problematikat e hasura.
Kualifikimet
• Përvojë e mëparshme në shitje, veçanerisht në shitjet direkte.
• Aftësia për të komunikuar në mënyrë të qartë dhe bindëse me klientët.
• Aftësia për të menaxhuar vetveten dhe për të organizuar kohën në mënyrë efektive.
• Të ketë leje drejtimi, kategoria B.
• Pagë konkuruese në treg.
Personat e interesuar te kontaktojnë në 069 228 4742
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
