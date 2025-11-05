logo
Digjet një automjet brenda tunelit të Skërficës në rrugën Kardhiq-Delvinë – VIDEO

05/11/2520:42

Digjet një automjet në tunelin e Skërficës, në rrugën Kardhiq – Delvinë.

 

Drejt vendgjarjes forca zjarrfikëse nga Saranda, Delvina dhe Gjirokastra.

Fatmirësisht pa të lënduar, ndërsa automjeti u dogj tërësisht.

Qarkullimi i mjeteve vazhdon të mbetet i bllokuar dhe kalimi vijon nga Qafa e Muzinës

 

 

LAJM NË PËRDITËSIM…

 

 

Saranda përmbytet sërish: Ujërat e zeza dhe të bardha pushtojnë Shëtitoren pas vetëm 15 minutash shi

 

 

