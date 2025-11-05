Digjet një automjet brenda tunelit të Skërficës në rrugën Kardhiq-Delvinë – VIDEO
Digjet një automjet në tunelin e Skërficës, në rrugën Kardhiq – Delvinë.
Drejt vendgjarjes forca zjarrfikëse nga Saranda, Delvina dhe Gjirokastra.
Fatmirësisht pa të lënduar, ndërsa automjeti u dogj tërësisht.
Qarkullimi i mjeteve vazhdon të mbetet i bllokuar dhe kalimi vijon nga Qafa e Muzinës
LAJM NË PËRDITËSIM…
