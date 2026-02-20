logo
Dhunoi dhe kanosi efektivin e Policisë Bashkiake Sarandë, 19-vjeçari shpallet në kërkim

20/02/2612:26

Një 19-vjeçar është shpallur në kërkim nga Policia e Sarandës, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe ka kanosur një efektiv të Policisë Bashkiake për shkak të detyrës.

 

 

Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Studenti”, në qytetin e Sarandës, ku i riu, i identifikuar me inicialet E. M., banues në Sarandë, dyshohet se është përfshirë në një konflikt me punonjësin e Policisë Bashkiake gjatë ushtrimit të detyrës së këtij të fundit.

 

Sipas njoftimit zyrtar, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë kanë referuar materialet në Prokurori dhe kanë shpallur në kërkim 19-vjeçarin.

Policia bën me dije se po vijon puna për kapjen e autorit të dyshuar dhe për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

 

NJOFTIMI I POLICISË

 

Dhunoi dhe kanosi efektivin e Policisë Bashkiake Sarandë, 19-vjeçari shpallet në kërkim

