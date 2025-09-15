logo
0
Rezervime Suvenire

Dhunohen barbarisht dhe grabiten cifti i moshuar në Lefter Talo, Finiq – VIDEO

15/09/2518:26

Shperndaje:

Dhunohen barbarisht dhe grabiten cifti i moshuar në Lefter Talo, Finiq

Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin “Lefter Talo” në bashkinë e Finiqit, ku dy të moshuar u dhunuan barbarisht gjatë një grabitjeje të ndodhur mesnatën e së dielës.

 

Dhespo Kalivioti, 78 vjeçe, ndodhet aktualisht në spitalin e Sarandës me plagë dhe mavijosje në trup, pasi së bashku me bashkëshortin e saj, Spiro Kalivioti, 79 vjeç, u sulmuan nga dy persona të maskuar që hynë në banesë për të marrë para. Grabitësit i goditën të moshuarit me shkopinj dhe shkatërruan gjithçka, derisa arritën të marrin 2 mijë euro.

 

 

E moshuara kujton momentet e tmerrit:
“Hyri i pari dhe tjetri pas tij. Filluan të qëllonin me shkop pa pushim, më morën telefonin që të mos njoftoja policinë. Na kërcënonin se do të vrisnin burrin. Ishin të maskuar dhe të pajisur me shkopinj, një thikë dhe një pistoletë që nuk e dinim nëse ishte e vërtetë apo jo. Një orë na mbajtën në ankth dhe kthyen shtëpinë përmbys.”

 

Spiro Kalivioti, i cili është edhe kryeplak i fshatit, beson se autorët kanë vepruar mbi bazën e një informacioni të brendshëm. Ai menaxhon kullotat dhe tokat e fshatit për emigrantët që jetojnë në Greqi, ndërsa paratë e mbledhura ua shpërndan atyre çdo verë. “Disa prej tyre nuk kishin ardhur këtë vit dhe paratë i mbaja në shtëpi. Hajdutët duket se e dinin këtë gjë,” tha ai.

 

 

Alarmi u dha nga fqinjët, të cilët dëgjuan zhurmat dhe njoftuan policinë e Sarandës.
“Erdhën menjëherë policia dhe ambulanca. Nuk është vepër e ndonjë banori këtu, sepse fshati ka vetëm të moshuar. Dyshojmë se hajdutët kanë ardhur nga jashtë,” thanë banorët.

 

Ngjarja ka përhapur frikë dhe pasiguri në këtë komunitet të vogël, ku jetojnë vetëm 10 familje, kryesisht në moshë të thyer. Autorët e grabitjes u larguan në errësirë, duke marrë me vete jo vetëm paratë, por edhe qetësinë e një fshati të tërë.

 

Çifti i moshuar i bën thirrje policisë që të identifikojë dhe arrestojë sa më shpejt autorët, për të rikthyer ndjenjën e sigurisë në këtë zonë të brishtë të jugut të vendit.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Qendra Estetike Doctor Fish Saranda kërkon asistente (Infermiere). Të komunikojë greqisht

Qendra Estetike Doctor Fish Saranda kërkon asistente (Infermiere). Të komunikojë greqisht
Dhunohen barbarisht dhe grabiten cifti i moshuar në Lefter Talo, Finiq &#8211; VIDEO

Dhunohen barbarisht dhe grabiten cifti i moshuar në Lefter Talo, Finiq – VIDEO
Grabiten dhe dhunohen në banesë dy të moshuar në Finiq

Grabiten dhe dhunohen në banesë dy të moshuar në Finiq
Plagosen 3 persona nga përplasja e 2 mjeteve turistike, transportohen në spital

Plagosen 3 persona nga përplasja e 2 mjeteve turistike, transportohen në spital
KEP MERLI në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e

KEP MERLI në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e
Progonati shpk kërkon punonjëse për prerjen e faturave

Progonati shpk kërkon punonjëse për prerjen e faturave

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.