Dhunohen barbarisht dhe grabiten cifti i moshuar në Lefter Talo, Finiq – VIDEO
Dhunohen barbarisht dhe grabiten cifti i moshuar në Lefter Talo, Finiq
Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin “Lefter Talo” në bashkinë e Finiqit, ku dy të moshuar u dhunuan barbarisht gjatë një grabitjeje të ndodhur mesnatën e së dielës.
Dhespo Kalivioti, 78 vjeçe, ndodhet aktualisht në spitalin e Sarandës me plagë dhe mavijosje në trup, pasi së bashku me bashkëshortin e saj, Spiro Kalivioti, 79 vjeç, u sulmuan nga dy persona të maskuar që hynë në banesë për të marrë para. Grabitësit i goditën të moshuarit me shkopinj dhe shkatërruan gjithçka, derisa arritën të marrin 2 mijë euro.
E moshuara kujton momentet e tmerrit:
“Hyri i pari dhe tjetri pas tij. Filluan të qëllonin me shkop pa pushim, më morën telefonin që të mos njoftoja policinë. Na kërcënonin se do të vrisnin burrin. Ishin të maskuar dhe të pajisur me shkopinj, një thikë dhe një pistoletë që nuk e dinim nëse ishte e vërtetë apo jo. Një orë na mbajtën në ankth dhe kthyen shtëpinë përmbys.”
Spiro Kalivioti, i cili është edhe kryeplak i fshatit, beson se autorët kanë vepruar mbi bazën e një informacioni të brendshëm. Ai menaxhon kullotat dhe tokat e fshatit për emigrantët që jetojnë në Greqi, ndërsa paratë e mbledhura ua shpërndan atyre çdo verë. “Disa prej tyre nuk kishin ardhur këtë vit dhe paratë i mbaja në shtëpi. Hajdutët duket se e dinin këtë gjë,” tha ai.
Alarmi u dha nga fqinjët, të cilët dëgjuan zhurmat dhe njoftuan policinë e Sarandës.
“Erdhën menjëherë policia dhe ambulanca. Nuk është vepër e ndonjë banori këtu, sepse fshati ka vetëm të moshuar. Dyshojmë se hajdutët kanë ardhur nga jashtë,” thanë banorët.
Ngjarja ka përhapur frikë dhe pasiguri në këtë komunitet të vogël, ku jetojnë vetëm 10 familje, kryesisht në moshë të thyer. Autorët e grabitjes u larguan në errësirë, duke marrë me vete jo vetëm paratë, por edhe qetësinë e një fshati të tërë.
Çifti i moshuar i bën thirrje policisë që të identifikojë dhe arrestojë sa më shpejt autorët, për të rikthyer ndjenjën e sigurisë në këtë zonë të brishtë të jugut të vendit.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14
15/09/2518:26
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
15/09/2518:26
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
15/09/2518:26
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22
15/09/2518:26
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18
15/09/2518:26