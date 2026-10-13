Dhuna e Policisë ndaj studentëve zgjon revoltë kombëtare

Dhuna e Policisë ndaj studentëve zgjon revoltë kombëtare

Protesta e sotme përpara Ministrisë së Arsimit në Tiranë u shoqërua me përplasje dhe ndërhyrje policore me gaz lotsjellës, spraj me piper dhe ujë nga autobotet. Gjatë ndërhyrjes u raportuan goditje ndaj protestuesve dhe të rinj të tërhequr zvarrë.

Studentët dolën në rrugë për të shprehur pakënaqësinë ndaj problemeve në arsim dhe mungesës së perspektivës. Situata u përshkallëzua kur një pjesë e pjesëmarrësve hodhën sende drejt ministrisë dhe dëmtuan godinën e rrethimin.

Por këto veprime nuk e bëjnë të pranueshme dhunën policore ndaj studentëve. Goditja dhe poshtërimi i të rinjve meritojnë dënim të prerë. Uniforma nuk i jep askujt të drejtën të shfryjë forcën mbi qytetarët.

Dhuna e Policisë ndaj studentëve ka nxitur indinjatë dhe qytetarët kanë dalë në rrugë në mbështetje të studentëve, duke e zgjeruar reagimin përtej kërkesave të protestës.

Pamje të tilla ushqejnë zemërimin ndaj një policie të paaftë përballë krimit dhe shpeshherë e kapur si shërbëtore e tij, por e gatshme të tregojë forcë mbi të rinjtë.

Një polici që toleron krimin apo i shërben atij tradhton qytetarët. Dhuna mbi studentët vetëm e thellon këtë hendek: shteti duhet t’u japë të rinjve siguri dhe të ardhme, jo goditje, gaz dhe frikë. Saranda Web

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