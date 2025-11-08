Devolli – Butrinti, përballje vendimtare të dielën në orën 13:00
Devolli – Butrinti, përballje vendimtare të dielën në orën 13:00!
Ndiqeni drejtpërdrejt në Saranda Web
Të dielën, në orën 13:00, skuadra e Butrintit do të përballet me Devollin në një ndeshje që pritet me shumë interes nga tifozët sarandiotë. Përballja zhvillohet në kuadër të kampionatit kombëtar dhe do të jetë një test i rëndësishëm për ekipin e Butrintit, i cili synon të ruajë formën e mirë dhe të ngjitet më lart në renditje.
🔴 Saranda Web do ta transmetojë ndeshjen drejtpërdrejt në faqen zyrtare në Facebook dhe në kanalin YouTube, duke sjellë për publikun emocionet e plota të duelit sportiv.
Tifozët janë të ftuar të ndjekin LIVE transmetimin dhe të mbështesin ekipin e zemrës, KS Butrinti Sarandë, në një sfidë që pritet të jetë e fortë dhe spektakolare.
