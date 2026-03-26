Denoncimi: Të hetohet ndërtimi i resortit te Gjiri i Manastirit, u dëmtua trashëgimia kulturore

Denoncimi i PD: Të hetohet ndërtimi i resortit te Gjiri i Manastirit, u dëmtua trashëgimia kulturore
Partia Demokratike ka ngritur akuza të forta lidhur me ndërtimin e një resorti në zonën e Gjirit të Manastirit, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, duke kërkuar hetim të plotë për mënyrën se si është realizuar ky projekt dhe për ndikimin e tij në trashëgiminë kulturore dhe mjedisore të zonës.
Në një deklaratë për mediat nga selia qendrore e partisë, zëdhënësja për Antikorrupsionin, Genta Vangjeli, u shpreh se ndërtimi i këtij resorti ngre dyshime serioze për ndërhyrje të qëllimshme në procesin shkencor arkeologjik, me synim favorizimin e interesave private. Sipas saj, projekti i realizuar nga kompania zhvilluese ka sjellë një transformim të pakthyeshëm të Gjirit të Manastirit, duke prekur jo vetëm peizazhin natyror, por edhe potencialin arkeologjik të kësaj zone me rëndësi të veçantë.
Partia Demokratike i referohet një investigimi të realizuar dhe publikuar 1 vit më parë dhe për të cilin gazetarët e Qendra Amfora Geri Emiri dhe Erjola Azizolli u vlerësuan nga Bashkimi Europian me Çmimin e Parë për shkrimin investigativ të vitit. Kompania ndërtuese, e pajisur me statusin e investitorit strategjik, nuk ka respektuar detyrimin për monitorim arkeologjik gjatë zhvillimit të punimeve. Po ashtu, në deklaratë përmendet edhe një vlerësim kritik nga UNESCO-ICOMOS, që ka konstatuar problematika në mënyrën se si është trajtuar zona.
Sipas denoncimit të PD-së, raporti i hartuar për monitorimin arkeologjik paraqet mangësi serioze, pasi nuk përfshin një zbulim të rëndësishëm të vitit 2010, një strukturë rrethore e dyshuar si pjesë e një sistemi mbrojtës të periudhës së Antikitetit të Vonë. Gjithashtu, në raport nuk janë rekomanduar sondazhe arkeologjike për punimet nëntokësore, ndonëse zona konsiderohet me risk të lartë arkeologjik, ndërsa punimet në terren dyshohet se kanë vijuar pa mbikëqyrje të vazhdueshme profesionale.
Në këtë kontekst, PD ngre shqetësimin për atë që e cilëson si manipulim të trashëgimisë kulturore për interesa ekonomike dhe klienteliste, duke e konsideruar këtë një nga format më të rënda të abuzimit me pasuritë kombëtare.
Partia Demokratike kërkon që rasti të hetohet në mënyrë të plotë dhe të pavarur, të verifikohet integriteti i raportit arkeologjik dhe procedurat e ndjekura, si dhe të vendosen përgjegjësi për çdo shkelje të mundshme ligjore apo profesionale. Sipas saj, është e domosdoshme që të garantohet mbrojtja reale e trashëgimisë kulturore dhe transparenca e plotë për publikun.
PD thekson se trashëgimia kulturore nuk mund të trajtohet si një aset për t’u shfrytëzuar në funksion të interesave private, por si një pasuri kombëtare që duhet mbrojtur dhe ruajtur për brezat që do të vijnë.
Megjithatë, ndonëse deklarata është bërë në nivel qendror, vlen të theksohet se dega lokale e Partisë Demokratike në Sarandë nuk ka pasur asnjë reagim publik apo qëndrim zyrtar mbi këtë çështje deri më sot, pavarësisht rëndësisë që ajo ka për zonën dhe komunitetin lokal.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5
26/03/2614:22
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12
26/03/2614:22
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17
26/03/2614:22
Suvenire nga Saranda – Shegë
26/03/2614:22
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
26/03/2614:22