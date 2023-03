Demokratët e Rithemelimit votojnë në kryesi emrat për Këshillin Bashkiak, 4 kryesuesit e listës

Partia Demokratike e Rithemelimit ka votuar pasditen e sotme ne kryesi per emrat qe kane shprehur ambicje per te qene ne listen e koalicionit opozitar per Keshillin Bashkiak te Sarandes.

Burime të Saranda Web bejne me dije se 2 me te votuarit nga meshkujt jane Arjan Halili e Albert Jorgji ndersa nga femrat Anila Lejmoni e Jetmira Zeneli.

Keto 4 emra pritet te jene nder te paret ne renditjen e listes se koalicionit edhe pse jo domosdoshmerisht ne renditjen e fituesve pasi lista do te kete edhe anetare te LSI, PBDNJ e PDK.

Kujtojme qe ne 2015 LSI mori 4 mandate ne Keshill, po aq sa PD, ndersa PBDNJ e PDK nga 1 mandat. Sipas udhezimit te Sekretarit te Pergjithshem Flamur Noka, ne renditje do te respektohen edhe kuotat e aleateve ne baze te votave te mara ne zgjedhjet e kaluara.

Keshtu qe nga 4 emrat e renditur te paret sot, pritet qe 1-2 emra te jene brenda 5 personave te pare ne listen e Keshillit Bashkiak te opozites ne Sarande.