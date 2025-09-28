logo
Delvina shkatërron Devollin me poker në shtëpi

28/09/25

Delvina ka marrë një fitore të shkëlqyer para tifozëve të saj, duke mposhtur me rezultatin e thellë 4-1 Devollin në një ndeshje emocionuese të zhvilluar për Kategorinë e Dytë, Grupi B (2025/26).

 

DERBI DELVINA - BUTRINTI LIVE

 

Pjesa e parë

 

Skuadra vendase e nisi ndeshjen me intensitet të lartë dhe u shpërblye që në minutën e 22’, kur Koshie S. realizoi golin e parë. Megjithatë, reagimi i miqve ishte i menjëhershëm dhe në minutën e 36’, Kapllani F. barazoi shifrat në 1-1. Pavarësisht këtij momenti, Delvina nuk u ndal dhe me organizim më të mirë në mesfushë arriti të mbante kontrollin e lojës.

 

Pjesa e dytë

 

Në pjesën e dytë, Delvina dominoi totalisht. Heroi i takimit ishte padyshim Koshie S., i cili shënoi edhe dy gola të tjerë në minutën e 55’ dhe 90’, duke kompletuar një hat-trick spektakolar. Fitorja u vulos nga Nery I. në minutën e 82’, që realizoi golin e tretë për vendasit, duke e çuar rezultatin në 4-1.

 

Devolli tentoi të reagojë me disa zëvendësime, por mungesa e qartësisë në sulm dhe dominimi i Delvinës nuk i la asnjë hapësirë për surpriza.

 

Kartonët

Ndeshja u karakterizua edhe nga tensioni në fushë. Plot 9 kartonë të verdhë u akorduan nga arbitri, duke treguar nervozizëm të lartë nga të dyja skuadrat. Midis tyre, Bilo I. i Delvinës u ndëshkua dy herë dhe u përjashtua nga loja.

 

• Shënues për Delvinën: Koshie S. (22’, 55’, 90’), Nery I. (82’)
• Shënues për Devollin: Kapllani F. (36’)

 

Me këtë fitore bindëse, Delvina tregon ambicie të mëdha për këtë sezon, duke marrë tre pikë të vlefshme dhe duke fituar moral të lartë për sfidat e radhës. Nga ana tjetër, Devolli duhet të përmirësojë shumë në lojën mbrojtëse dhe në menaxhimin e presionit, pasi gabimet iu kushtuan shtrenjtë.

 

