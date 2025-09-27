logo
Delvina – Devolli: Ndeshja e parë e sezonit në stadiumin e Delvinës

27/09/2510:09

Delvina – Devolli: Ndeshja e parë e sezonit në stadiumin e Delvinës

Delvina – Devolli hap sezonin e ri në Kategorinë e Dytë. Takimi luhet në stadiumin e Delvinës më 28 shtator 2025, ora 14:00.

 

 

 

Një tjetër ndeshje e rëndësishme e javës së parë është Delvina – Devolli, që do të zhvillohet në stadiumin e Delvinës. Takimi do të luhet të dielën, më 28 shtator 2025, duke filluar nga ora 14:00.

 

Synimet e KS Delvina për këtë sezon

 

KS Delvina kërkon të nisë kampionatin me fitore përballë KS Devollit, duke shfrytëzuar faktorin fushë dhe mbështetjen e tifozëve. Pas një faze përgatitore të fortë, delvinjotët synojnë të tregojnë që janë gati për një sezon më të konsoliduar.

 

Ekipi i KS Devollit nuk do të jetë një kundërshtar i lehtë. Megjithatë, statistikat tregojnë se Delvina është shumë e fortë në fushën e saj. Për këtë arsye, dueli  shihet si një sfidë e zjarrtë që do të vendosë tonin për ecurinë e dy skuadrave.

 

 

