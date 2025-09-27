Delvina – Devolli: Ndeshja e parë e sezonit në stadiumin e Delvinës
Delvina – Devolli: Ndeshja e parë e sezonit në stadiumin e Delvinës
Delvina – Devolli hap sezonin e ri në Kategorinë e Dytë. Takimi luhet në stadiumin e Delvinës më 28 shtator 2025, ora 14:00.
Një tjetër ndeshje e rëndësishme e javës së parë është Delvina – Devolli, që do të zhvillohet në stadiumin e Delvinës. Takimi do të luhet të dielën, më 28 shtator 2025, duke filluar nga ora 14:00.
Synimet e KS Delvina për këtë sezon
KS Delvina kërkon të nisë kampionatin me fitore përballë KS Devollit, duke shfrytëzuar faktorin fushë dhe mbështetjen e tifozëve. Pas një faze përgatitore të fortë, delvinjotët synojnë të tregojnë që janë gati për një sezon më të konsoliduar.
Ekipi i KS Devollit nuk do të jetë një kundërshtar i lehtë. Megjithatë, statistikat tregojnë se Delvina është shumë e fortë në fushën e saj. Për këtë arsye, dueli shihet si një sfidë e zjarrtë që do të vendosë tonin për ecurinë e dy skuadrave.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5
27/09/2510:09
Suvenire nga Saranda
27/09/2510:09
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
27/09/2510:09
Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
27/09/2510:09
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3
27/09/2510:09