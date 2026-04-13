Çmimi i naftës, kompanitë paralajmërojnë pezullim dhe bllokim të pikave kufitare
Rritja e vazhdueshme e çmimit të naftës në Shqipëri po e çon sektorin e transportit drejt një krize serioze, duke detyruar kompanitë të paralajmërojnë masa ekstreme, deri në pezullim të aktivitetit dhe bllokim të pikave kufitare.
Situata është përshkallëzuar ndjeshëm ditët e fundit, pasi jo vetëm transporti publik urban dhe ndërqytetës, por edhe kompanitë e transportit ndërkombëtar po reagojnë ndaj rritjes së çmimit të naftës. Sipas tyre, kostoja e karburantit është bërë e papërballueshme dhe po rrezikon funksionimin normal të sektorit.
Prej javësh, operatorët e transportit publik kanë kërkuar nga qeveria subvencionim për çmimin e naftës, duke paralajmëruar se në të kundërt do të rrisin çmimet e biletave ose do të reduktojnë flotat. Rritja e çmimit të naftës po ndikon drejtpërdrejt edhe në qytete si Saranda, ku transporti është jetik për ekonominë dhe turizmin.
Kompanitë ndërkombëtare theksojnë se çmimi i naftës në Shqipëri është shumë më i lartë se në vendet e rajonit, duke krijuar konkurrencë të padrejtë. Për pasojë, operatorët shqiptarë po humbasin treg, pasi kompanitë e huaja ofrojnë të njëjtat itinerare me çmime më të ulëta.
Në këto kushte, përfaqësuesit e sektorit paralajmërojnë masa drastike. Ata do të paraqesin kërkesa konkrete për zgjidhje, por nëse nuk do të ketë reagim, pritet pezullimi i transportit me kamionë dhe bllokimi i Porteve si dhe pikave kufitare të vendit.
Ndërkohë, edhe transporti publik është në prag reduktimi. Operatorët paralajmërojnë se duke filluar nga dita e martë mund të ulin numrin e autobusëve, nëse nuk subvencionohet çmimi i naftës.
Rritja e çmimit të naftës në Shqipëri rrezikon të ndikojë jo vetëm në xhepin e qytetarëve, por edhe në ekonominë e vendit, siç është edhe bujqësia, duke prekur furnizimin me mallra dhe lëvizjen në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare.
