Çdo apartament në Airbnb dhe Booking duhet të regjistrohet në e-Albania, gjoba nëse nuk zbatohet

Çdo apartament në Airbnb dhe Booking, projektligji kërkon regjistrim në e-Albania dhe parashikon gjoba
Pronarët që japin apartamente, vila apo dhoma me qira afatshkurtër përmes Airbnb, Booking dhe platformave të ngjashme pritet të përballen me detyrime të reja. Projektligji i ri “Për turizmin” parashikon regjistrimin e njësive akomoduese në e-Albania dhe pajisjen e tyre me një kod unik, përpara nisjes së aktivitetit. Këto masa janë ende propozime dhe nuk duhen konsideruar si detyrime të reja të hyra në fuqi. Projektligji është publikuar për konsultim më 28 tetor dhe afati për paraqitjen e komenteve është deri më 25 nëntor 2026.
Sipas draftit, regjistrimi do të kryhet elektronikisht në portalin e-Albania. Kodi që do të marrë çdo njësi akomoduese duhet të shfaqet në ofertat, reklamat dhe njoftimet e publikuara në platformat e rezervimit. Kjo do të thotë se edhe një apartament që ofrohet për pushues do të duhet të identifikohet me kodin përkatës në njoftimin online.
Detyrimet e propozuara nuk përfundojnë te regjistrimi i pronës. Qiradhënësit do të duhet të regjistrojnë elektronikisht klientët dhe të raportojnë çdo muaj të dhënat statistikore të aktivitetit. Në këto raportime përfshihen numri i vizitorëve, netët e qëndrimit, shtetësia dhe mosha e tyre.
Për ushtrimin e aktivitetit pa regjistrimin dhe certifikatën përkatëse të kategorizimit, drafti parashikon masa administrative sipas kapacitetit të njësisë. Për strukturat me një deri në pesë dhoma, gjobat e parashikuara variojnë nga 20 mijë deri në 50 mijë lekë, ndërsa për ato me gjashtë deri në 15 dhoma parashikohet gjobë prej 100 mijë lekësh.
Edhe mosraportimi i të dhënave statistikore mund të ndëshkohet me gjobë deri në 100 mijë lekë. Në rast se e njëjta shkelje përsëritet brenda 12 muajve, masa administrative mund të arrijë deri në dyfishin e kufirit maksimal të parashikuar. Kontrollet dhe vendosja e gjobave do të jenë përgjegjësi e strukturës së inspektimit të turizmit.
Për pronarët që ofrojnë akomodim në Sarandë dhe Ksamil, miratimi i këtyre dispozitave do të sillte procedura të reja si për publikimin e pronave në internet, ashtu edhe për raportimin e qëndrimeve të pushuesve. Përmbajtja përfundimtare e detyrimeve dhe sanksioneve do të varet nga ndryshimet që mund të pësojë projektligji gjatë konsultimit dhe shqyrtimit për miratim. Saranda Web