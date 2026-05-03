Butrinti sfidon sot Bylis B në “playoff”: një tjetër hap i vështirë drejt objektivit

03/05/2613:06

Butrinti zbret sot në fushë për një përballje vendimtare në fazën “playoff” të Kategorisë së Parë, ku do të përballet me Bylis B në një ndeshje që pritet të jetë e fortë dhe plot rivalitet. Takimi do të zhvillohet në Luz të Vogël, duke nisur nga ora 15:00.

 

 

Pas fitores së rëndësishme ndaj Maliqit, skuadra sarandiote vjen me moral të lartë, por përballja e sotme konsiderohet një tjetër provë e vështirë në rrugëtimin drejt objektivit madhor. Bylis B është një kundërshtar që kërkon vlerësim maksimal, duke qenë një ekip i organizuar dhe me ambicie në këtë fazë të kampionatit.

 

Trajneri dhe stafi i Butrintit pritet të hedhin në fushë formacionin më të mirë të mundshëm, me synimin për të vazhduar serinë pozitive dhe për të hedhur një tjetër hap drejt suksesit. Në këtë fazë të garës, çdo detaj bën diferencën dhe çdo ndeshje është si një finale.

 

Tifozët sarandiotë mbeten një mbështetje e rëndësishme për ekipin, ndërsa vëmendja është e gjitha te sfida e sotme, që mund të përcaktojë shumë për ecurinë e mëtejshme të Butrintit në “playoff”. Saranda Web

 

