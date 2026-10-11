Butrinti përmbys Apoloninë në Fier, Mario Mërkuri shënon dy gola dhe i jep fitoren 2-1
Butrinti i Sarandës ka marrë një fitore të rëndësishme në transfertë, duke mposhtur Apoloninë me rezultatin 2-1 në Fier, në ndeshjen e vlefshme për javën e tretë të kampionatit të Kategorisë së Dytë.
Protagonisti i takimit ishte Mario Mërkuri, i cili realizoi të dy golat për skuadrën sarandiote, duke i siguruar Butrintit tri pikë të vlefshme në garën për pozicionet e para të renditjes.
Takimi nisi më mirë për vendasit, të cilët kaluan në avantazh që në minutën e 8-të me golin e Mahmutajt. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 1-0 në favor të Apolonisë, ndërsa Butrinti kërkoi të ndryshonte rrjedhën e takimit pas pushimit.
Në pjesën e dytë, skuadra sarandiote reagoi dhe arriti të përmbyste rezultatin. Në minutën e 53-të, Mario Mërkuri shënoi golin e barazimit, duke rikthyer Butrintin në lojë.
Goli vendimtar erdhi në minutën e 77-të, kur Mërkuri realizoi për herë të dytë, duke kaluar Butrintin në avantazh 2-1. Pavarësisht përpjekjeve të Apolonisë në minutat e mbetura, rezultati nuk ndryshoi.
Me këtë sukses, Butrinti ngjitet në kuotën e 6 pikëve pas tri javëve të para, duke u pozicionuar në vendin e katërt të renditjes, me dy fitore dhe një humbje. Fitorja në Fier merr rëndësi të veçantë edhe për faktin se u arrit në transfertë dhe pas përmbysjes së rezultatit, duke i dhënë skuadrës sarandiote një shtysë pozitive për vazhdimësinë e kampionatit.
Ndërkohë, skuadra e Delvinës, e cila këtë javë është pushim, renditet në vendin e gjashtë me 3 pikë nga dy takime të zhvilluara.
Butrinti largohet kështu nga Fieri me tri pikë, ndërsa Mario Mërkuri bëhet heroi i takimit me dy golat që vulosën përmbysjen dhe fitoren e sarandiotëve. Saranda Web