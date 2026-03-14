Butrinti ndeshje në transfertë ndaj Maliqit, Delvina synon fitore për zonën play-off
Të dielën, më 15 mars 2026, në orën 14:00, zhvillohen ndeshjet e radhës në Kategorinë e Dytë, Grupi B, ku në fushë zbresin edhe dy skuadrat e jugut, Butrinti i Sarandës dhe Delvina.
Butrinti do të luajë në transfertë ndaj Maliqit në stadiumin “Jovan Asko”. Skuadra sarandjote renditet aktualisht në vendin e dytë me 34 pikë, në një garë të fortë për vendin e parë me Orikun, që kryeson me 37 pikë. Çdo pikë në këtë fazë të kampionatit është vendimtare për objektivat e ekipit.
Për tifozët sarandjotë, ndeshja Maliqi – Butrinti do të transmetohet drejtpërdrejt nga Saranda Web në Youtube dhe Facebook.
Ndërkohë, Delvina do të presë ekipin Bylis B, një përballje e rëndësishme për skuadrën delvinjote. Aktualisht Delvina renditet në vendin e gjashtë me 18 pikë dhe synon një rezultat pozitiv për t’u afruar me zonën e play-off, ku diferencat mes skuadrave mbeten të vogla në këtë fazë të kampionatit.
Në krye të renditjes vijon gara mes Orikut, Butrintit dhe Bylis B, ndërsa në ndjekje qëndron edhe Partizani B, duke e bërë çdo javë gjithnjë e më vendimtare për fatet e sezonit në Grupin B të Kategorisë së Dytë.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
14/03/2620:26
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15
14/03/2620:26
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18
14/03/2620:26
Suvenire nga Saranda
14/03/2620:26
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
14/03/2620:26