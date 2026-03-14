logo
0
Rezervime Suvenire

Butrinti ndeshje në transfertë ndaj Maliqit, Delvina synon fitore për zonën play-off

14/03/2620:26

Shperndaje:

Të dielën, më 15 mars 2026, në orën 14:00, zhvillohen ndeshjet e radhës në Kategorinë e Dytë, Grupi B, ku në fushë zbresin edhe dy skuadrat e jugut, Butrinti i Sarandës dhe Delvina.

 

MALIQI BUTRINTI LIVE

 

Butrinti do të luajë në transfertë ndaj Maliqit në stadiumin “Jovan Asko”. Skuadra sarandjote renditet aktualisht në vendin e dytë me 34 pikë, në një garë të fortë për vendin e parë me Orikun, që kryeson me 37 pikë. Çdo pikë në këtë fazë të kampionatit është vendimtare për objektivat e ekipit.

 

Për tifozët sarandjotë, ndeshja Maliqi – Butrinti do të transmetohet drejtpërdrejt nga Saranda Web në Youtube dhe Facebook.

 

 

Ndërkohë, Delvina do të presë ekipin Bylis B, një përballje e rëndësishme për skuadrën delvinjote. Aktualisht Delvina renditet në vendin e gjashtë me 18 pikë dhe synon një rezultat pozitiv për t’u afruar me zonën e play-off, ku diferencat mes skuadrave mbeten të vogla në këtë fazë të kampionatit.

 

Në krye të renditjes vijon gara mes Orikut, Butrintit dhe Bylis B, ndërsa në ndjekje qëndron edhe Partizani B, duke e bërë çdo javë gjithnjë e më vendimtare për fatet e sezonit në Grupin B të Kategorisë së Dytë.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.