Butrinti mposht Partizanin B 4-2, gjithçka vendoset në “finalen” me Orikun
Butrinti mposht Partizanin B 4-2, gjithçka vendoset në “finalen” me Orikun
Butrinti ka marrë një fitore të madhe 4-2 ndaj Partizanit B në stadiumin “Andon Lapa”, duke hedhur një hap vendimtar drejt objektivit madhor të sezonit.
Skuadra sarandiote dominoi ndeshjen dhe arriti të sigurojë tre pikë jetike në garën e fortë për vendin e parë në Grupin B të Kategorisë së Dytë.
Skuadra sarandiote e nisi ndeshjen në mënyrë perfekte dhe kaloi në avantazh në minutën e 16-të me Basha K., i cili ishte protagonist absolut i takimit. Në minutën e 39-të ishte Lala M. që dyfishoi rezultatin, duke mbyllur pjesën e parë në favor të Butrintit.
Në pjesën e dytë, Butrinti vazhdoi dominimin dhe sërish Basha K. realizoi në minutën e 54-t, duke shënuar golin e tij të dytë personal. Ndërkohë, për të vulosur fitoren, rrjeta u tund edhe një herë për vendasit, ndërsa në listën e realizuesve u shtua edhe Diop M., që shënoi një nga golat vendimtarë të ndeshjes.
Partizani B reagoi dhe arriti të shënojë dy herë, me Goga R., por pa arritur të ndryshojë fatin e takimit.
Me këtë sukses, Butrinti ngjitet në krye të renditjes me 44 pikë, i ndjekur shumë pranë nga Oriku me 43 pikë, ndërsa Bylis B mbetet në vendin e tretë me 41 pikë. Diferencat minimale në krye e bëjnë garën më të fortë se kurrë.
Gjithçka do të vendoset në javën e fundit të kampionatit, ku Butrinti do të përballet drejtpërdrejt me Orikun në një ndeshje që ka vlerën e një finaleje. Përballja mes dy skuadrave do të përcaktojë jo vetëm fituesin e grupit, por edhe ekipin që do të shpallet kampion dhe do të sigurojë kalimin direkt në Kategorinë e Parë.
Tensioni dhe emocionet pritet të jenë në maksimum, pasi të dyja skuadrat kanë gjithçka për të fituar dhe asgjë për të humbur. Butrinti do të kërkojë të mbrojë vendin e parë dhe të kurorëzojë një sezon të shkëlqyer, ndërsa Oriku do të synojë përmbysjen e renditjes në momentin vendimtar, duke shfrytëzuar faktin që ndeshja e fundit zhvillohet në Orikum.
Një finale e vërtetë, ku një sezon i tërë do të vendoset në 90 minuta.
