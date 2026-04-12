logo
0
Rezervime Suvenire

Butrinti mposht Partizanin B 4-2, gjithçka vendoset në “finalen” me Orikun

12/04/2617:14

Shperndaje:

Butrinti ka marrë një fitore të madhe 4-2 ndaj Partizanit B në stadiumin “Andon Lapa”, duke hedhur një hap vendimtar drejt objektivit madhor të sezonit.

 

 

Skuadra sarandiote dominoi ndeshjen dhe arriti të sigurojë tre pikë jetike në garën e fortë për vendin e parë në Grupin B të Kategorisë së Dytë.

Skuadra sarandiote e nisi ndeshjen në mënyrë perfekte dhe kaloi në avantazh në minutën e 16-të me Basha K., i cili ishte protagonist absolut i takimit. Në minutën e 39-të ishte Lala M. që dyfishoi rezultatin, duke mbyllur pjesën e parë në favor të Butrintit.

 

Në pjesën e dytë, Butrinti vazhdoi dominimin dhe sërish Basha K. realizoi në minutën e 54-t, duke shënuar golin e tij të dytë personal. Ndërkohë, për të vulosur fitoren, rrjeta u tund edhe një herë për vendasit, ndërsa në listën e realizuesve u shtua edhe Diop M., që shënoi një nga golat vendimtarë të ndeshjes.

 

Partizani B reagoi dhe arriti të shënojë dy herë, me Goga R., por pa arritur të ndryshojë fatin e takimit.

Me këtë sukses, Butrinti ngjitet në krye të renditjes me 44 pikë, i ndjekur shumë pranë nga Oriku me 43 pikë, ndërsa Bylis B mbetet në vendin e tretë me 41 pikë. Diferencat minimale në krye e bëjnë garën më të fortë se kurrë.

 

Gjithçka do të vendoset në javën e fundit të kampionatit, ku Butrinti do të përballet drejtpërdrejt me Orikun në një ndeshje që ka vlerën e një finaleje. Përballja mes dy skuadrave do të përcaktojë jo vetëm fituesin e grupit, por edhe ekipin që do të shpallet kampion dhe do të sigurojë kalimin direkt në Kategorinë e Parë.

 

Tensioni dhe emocionet pritet të jenë në maksimum, pasi të dyja skuadrat kanë gjithçka për të fituar dhe asgjë për të humbur. Butrinti do të kërkojë të mbrojë vendin e parë dhe të kurorëzojë një sezon të shkëlqyer, ndërsa Oriku do të synojë përmbysjen e renditjes në momentin vendimtar, duke shfrytëzuar faktin që ndeshja e fundit zhvillohet në Orikum.

 

Një finale e vërtetë, ku një sezon i tërë do të vendoset në 90 minuta.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.