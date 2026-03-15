logo
25
Rezervime Suvenire

Butrinti merr 1 pikë ndaj Maliqit dhe qëndron në vendin e dytë, Delvina barazon me Bylis B

15/03/2616:08

Shperndaje:

Janë mbyllur ndeshjet e radhës në Kategorinë e Dytë, Grupi B, ku si Butrinti i Sarandës ashtu edhe Delvina kanë marrë nga një pikë në takimet e tyre.

 

Në transfertë ndaj Maliqit, Butrinti barazoi 1-1 në stadiumin “Jovan Asko”. Të parët kaluan në avantazh sarandjotët me Ibrahim G. në minutën e 45-të, duke mbyllur pjesën e parë në epërsi. Në pjesën e dytë reagoi Maliqi dhe barazoi rezultatin me Ibrahim D. në minutën e 74-t, duke bërë që sfida të përfundojë në barazim.

 

Në takimin tjetër të javës, Delvina barazoi gjithashtu 1-1 në shtëpi përballë Bylis B. Miqtë kaluan të parët në avantazh me Akibu I. në minutën e 37-të, ndërsa Delvina reagoi në pjesën e dytë duke barazuar me Koshie S. në minutën e 76-të, duke siguruar një pikë të rëndësishme.

 

Pas këtyre rezultateve, renditja në Grupin B kryesohet nga Oriku me 40 pikë, ndërsa Butrinti mbetet në vendin e dytë me 35 pikë, po aq sa Bylis B në vendin e tretë. Më pas vjen Partizani B me 33 pikë.

 

Delvina renditet aktualisht në vendin e gjashtë me 19 pikë, duke vijuar garën për t’u afruar me zonën e mesit të tabelës.

Kampionati në Kategorinë e Dytë, Grupi B mbetet mjaft i hapur, me garë të fortë për vendet e para dhe për pozicionet që çojnë në fazat vendimtare të sezonit.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

 Anija &#8220;Liburna&#8221; gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.