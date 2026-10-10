Butrinti luan nesër në Fier ndaj Apolonisë, një përballje e rëndësishme në Kategorinë e Dytë

Butrinti luan nesër në Fier ndaj Apolonisë, një përballje e rëndësishme në Kategorinë e Dytë

Skuadra e Butrintit të Sarandës do të luajë nesër, më 11 tetor, në transfertë përballë Apolonisë së Fierit, në kuadër të ndeshjeve të radhës të Kategorisë së Dytë, Grupi B. Takimi do të zhvillohet në stadiumin “Loni Papuçiu”, duke nisur nga ora 13:30. Përballja pritet të jetë e rëndësishme për të dyja skuadrat, të cilat kanë grumbulluar nga 3 pikë në dy ndeshjet e para të kampionatit. Butrinti renditet aktualisht në vendin e shtatë, ndërsa Apolonia në vendin e gjashtë, me nga një fitore dhe një humbje.

Skuadra sarandiote do të kërkojë një rezultat pozitiv në Fier, për të përmirësuar pozicionin në klasifikim dhe për të vijuar garën me synimin për t’u ngjitur në vendet e para të tabelës.

Ndërkohë, Delvina nuk do të luajë këtë të diel, pasi është pushim në këtë javë të kampionatit. Skuadra delvinjote ka grumbulluar 3 pikë në dy takimet e para dhe aktualisht renditet në vendin e pestë të Grupit B. Në krye të klasifikimit ndodhet Bylis B me 6 pikë, i ndjekur nga Maliqi me 4 pikë. Pas tyre renditen Tomori, AF Luftëtari, Delvina, Apolonia dhe Butrinti, të gjitha me nga 3 pikë, duke treguar se gara mbetet e hapur që në javët e para.

Ndeshjet e tjera të së dielës, 11 tetor

Përveç përballjes Apolonia–Butrinti, në Grupin B janë programuar edhe katër takime të tjera, të gjitha me fillim në orën 13:30. Kryesuesit e Bylis B do të presin Memaliajn, ndërsa Albpetroli do të luajë në fushën e tij përballë Këlcyrës.

Në një tjetër takim, Devolli do të përballet me Tomorin, ndërsa AF Luftëtari do të presë Maliqin, në një sfidë mes dy skuadrave që synojnë të qëndrojnë në pjesën e sipërme të renditjes. Saranda Web

NDAJE ME MIQTË

NA NDIQNI:

Facebook Saranda Web +207,000 ndjekës Instagram @sarandaweb +36,000 ndjekës TikTok @sarandaweb +23,000 ndjekës YouTube Saranda Web +14,000 abonentë

POSTIMET E FUNDIT
Butrinti luan nesër në Fier ndaj Apolonisë, një përballje e rëndësishme në Kategorinë e Dytë

Butrinti luan nesër në Fier ndaj Apolonisë, një përballje e rëndësishme në Kategorinë e Dytë

Lexoni më shumë
Tetë vjet pa drita, apeli i 68-vjeçarit: Më kanë marrë shpirtin ngado që kam vajtur

Tetë vjet pa drita, apeli i 68-vjeçarit: Më kanë marrë shpirtin ngado që kam vajtur

Lexoni më shumë
Parashikohen reshje intensive në Sarandë, Instituti i Gjeoshkencave paralajmëron vërshime uji

Parashikohen reshje intensive në Sarandë, Instituti i Gjeoshkencave paralajmëron vërshime uji

Lexoni më shumë
3 muaj nga inaugurimi i terminalit të autobusave në Sarandë, ujërat e shiut rrjedhin përmes spoteve të ndriçimit

3 muaj nga inaugurimi i terminalit të autobusave në Sarandë, ujërat e shiut rrjedhin përmes spoteve të ndriçimit

Lexoni më shumë
Sekuestrohen 36 kilogramë kanabis dhe para në dy makina ku udhëtonin tre persona

Sekuestrohen 36 kilogramë kanabis dhe para në dy makina ku udhëtonin tre persona

Lexoni më shumë
Halil Shabani rrëfen historinë e valles së Osman Takës dhe si e ktheu Taip Madani në valle legjendare

Halil Shabani rrëfen historinë e valles së Osman Takës dhe si e ktheu Taip Madani në valle legjendare

Lexoni më shumë
Lexoni postimet e fundit

NJOFTIME
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Njoftime Njoftime Blej Shitje Njoftime Pune

Sarandaweb

Kontakt Rreth SarandaWeb Kushtet e shërbimit Politika e Privatësisë

©SARANDAWEB - 2026 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.