Butrinti luan nesër në Fier ndaj Apolonisë, një përballje e rëndësishme në Kategorinë e Dytë
Skuadra e Butrintit të Sarandës do të luajë nesër, më 11 tetor, në transfertë përballë Apolonisë së Fierit, në kuadër të ndeshjeve të radhës të Kategorisë së Dytë, Grupi B. Takimi do të zhvillohet në stadiumin “Loni Papuçiu”, duke nisur nga ora 13:30. Përballja pritet të jetë e rëndësishme për të dyja skuadrat, të cilat kanë grumbulluar nga 3 pikë në dy ndeshjet e para të kampionatit. Butrinti renditet aktualisht në vendin e shtatë, ndërsa Apolonia në vendin e gjashtë, me nga një fitore dhe një humbje.
Skuadra sarandiote do të kërkojë një rezultat pozitiv në Fier, për të përmirësuar pozicionin në klasifikim dhe për të vijuar garën me synimin për t’u ngjitur në vendet e para të tabelës.
Ndërkohë, Delvina nuk do të luajë këtë të diel, pasi është pushim në këtë javë të kampionatit. Skuadra delvinjote ka grumbulluar 3 pikë në dy takimet e para dhe aktualisht renditet në vendin e pestë të Grupit B. Në krye të klasifikimit ndodhet Bylis B me 6 pikë, i ndjekur nga Maliqi me 4 pikë. Pas tyre renditen Tomori, AF Luftëtari, Delvina, Apolonia dhe Butrinti, të gjitha me nga 3 pikë, duke treguar se gara mbetet e hapur që në javët e para.
Ndeshjet e tjera të së dielës, 11 tetor
Përveç përballjes Apolonia–Butrinti, në Grupin B janë programuar edhe katër takime të tjera, të gjitha me fillim në orën 13:30. Kryesuesit e Bylis B do të presin Memaliajn, ndërsa Albpetroli do të luajë në fushën e tij përballë Këlcyrës.
Në një tjetër takim, Devolli do të përballet me Tomorin, ndërsa AF Luftëtari do të presë Maliqin, në një sfidë mes dy skuadrave që synojnë të qëndrojnë në pjesën e sipërme të renditjes. Saranda Web