Butrinti fiton në transfertë ndaj Devollit, ngjitet në vendin e dytë dhe vijon garën për kreun
Butrinti i Sarandës ka marrë një fitore të rëndësishme në transfertë, duke mposhtur Devollin me rezultatin 0-1 dhe duke u ngjitur në vendin e dytë të renditjes me 12 pikë, po aq sa Bylisi B, që kryeson kampionatin. Skuadra sarandjote e nisi mirë takimin, duke gjetur rrugën e rrjetës që në minutën e 10-të. Ishte Nanjul J. ai që realizoi golin e vetëm të ndeshjes, pas një asisti nga Fabio Culli, duke i dhënë Butrintit avantazhin që do të rezultonte vendimtar.
Pavarësisht përpjekjeve të vendasve për të rikthyer baraspeshën, Butrinti arriti ta administronte rezultatin dhe të siguronte tri pikë të vlefshme në një transfertë të vështirë.
Megjithatë, fundi i pjesës së dytë u shoqërua me incidente të shumta dhe akte dhune. Tifozë të skuadrës vendase hodhën sende në fushën e lojës, ndërsa nga incidentet u goditën edhe pjesëtarë të stafit të Butrintit. Situata e tensionuar hodhi hije mbi takimin dhe fitoren e skuadrës sarandjote.
Në minutat shtesë, futbollisti i Butrintit, Çako D., u ndëshkua me karton të kuq, ndërsa gjatë ndeshjes u dhanë edhe disa kartonë të verdhë për të dyja skuadrat.
Me këtë fitore, Butrinti arrin kuotën e 12 pikëve pas pesë ndeshjeve, me katër fitore dhe një humbje, duke ndarë kreun në pikë me Bylisin B, i cili ka zhvilluar një takim më pak.
Pas tyre renditet Luftëtari me 10 pikë, ndërsa Devolli mbetet në vendin e tetë me 4 pikë.
Pavarësisht incidenteve që shoqëruan fundin e ndeshjes, Butrinti largohet nga Devolli me tri pikë të rëndësishme, duke konfirmuar ambiciet për të luftuar deri në fund për kreun e kampionatit.