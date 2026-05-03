Butrinti eliminohet pas penalltive, shuhet ëndrra për rikthim në Kategorinë e Parë
Butrinti eliminohet pas penalltive, shuhet ëndrra për rikthim në Kategorinë e Parë
Butrinti nuk ka arritur të finalizojë ëndrrën për rikthim në Kategorinë e Parë, duke u eliminuar pas goditjeve të penalltive në një përballje dramatike që u vendos vetëm nga pika e bardhë.
Pas një ndeshjeje të luftuar deri në fund, ku koha e rregullt dhe shtesat nuk prodhuan fitues, gjithçka u vendos nga penalltitë, aty ku skuadra sarandiote nuk arriti të ishte më e saktë. Një fund i hidhur për Butrintin, që kishte bërë një rrugëtim të gjatë dhe plot sakrifica deri në këtë fazë vendimtare.
Humbja sjell një zhgënjim të madh për ekipin dhe tifozët, pasi bashkë me të shuhet edhe shansi për t’u rikthyer pas shumë vitesh në Kategorinë e Parë. Megjithatë, paraqitja në këtë sezon mbetet një sinjal pozitiv për të ardhmen, duke treguar se Butrinti ka potencialin për të synuar sërish ngjitjen në sezonet e ardhshme. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
03/05/2617:51
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21
03/05/2617:51
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
03/05/2617:51
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
03/05/2617:51
Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
03/05/2617:51