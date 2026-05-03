logo
0
Rezervime Suvenire

Butrinti eliminohet pas penalltive, shuhet ëndrra për rikthim në Kategorinë e Parë

03/05/2617:51

Shperndaje:

Butrinti eliminohet pas penalltive, shuhet ëndrra për rikthim në Kategorinë e Parë

Butrinti nuk ka arritur të finalizojë ëndrrën për rikthim në Kategorinë e Parë, duke u eliminuar pas goditjeve të penalltive në një përballje dramatike që u vendos vetëm nga pika e bardhë.

 

Butrinti eliminohet pas penalltive, shuhet ëndrra për rikthim në Kategorinë e Parë

 

Pas një ndeshjeje të luftuar deri në fund, ku koha e rregullt dhe shtesat nuk prodhuan fitues, gjithçka u vendos nga penalltitë, aty ku skuadra sarandiote nuk arriti të ishte më e saktë. Një fund i hidhur për Butrintin, që kishte bërë një rrugëtim të gjatë dhe plot sakrifica deri në këtë fazë vendimtare.

 

Humbja sjell një zhgënjim të madh për ekipin dhe tifozët, pasi bashkë me të shuhet edhe shansi për t’u rikthyer pas shumë vitesh në Kategorinë e Parë. Megjithatë, paraqitja në këtë sezon mbetet një sinjal pozitiv për të ardhmen, duke treguar se Butrinti ka potencialin për të synuar sërish ngjitjen në sezonet e ardhshme. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Restorant &#038; Pizzeri Il Pomodoro në Sarandë kërkon staf për sezonin

Restorant & Pizzeri Il Pomodoro në Sarandë kërkon staf për sezonin
Butrinti eliminohet pas penalltive, shuhet ëndrra për rikthim në Kategorinë e Parë

Butrinti eliminohet pas penalltive, shuhet ëndrra për rikthim në Kategorinë e Parë
Butrinti sfidon sot Bylis B në “playoff”: një tjetër hap i vështirë drejt objektivit

Butrinti sfidon sot Bylis B në “playoff”: një tjetër hap i vështirë drejt objektivit
Restaurant Pizzeria ALFA në Sarandë kërkon të punësojë staf

Restaurant Pizzeria ALFA në Sarandë kërkon të punësojë staf
ULTRA CLEANING Sarandë kërkon Shofer dhe Motorist

ULTRA CLEANING Sarandë kërkon Shofer dhe Motorist
Rebecca Beauty Studio në Sarandë kërkon të punësojë estetiste

Rebecca Beauty Studio në Sarandë kërkon të punësojë estetiste

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 Anija &#8220;Liburna&#8221; gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.