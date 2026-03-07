Butrinti – Devolli LIVE në Saranda Web – sfidë vendimtare për kreun e renditjes
Butrinti – Devolli në Sarandë, sfidë vendimtare për kreun e renditjes (LIVE në Saranda Web)
Skuadra e Butrintit të Sarandës do të zbresë nesër në fushën e stadiumit “Andon Lapa” për një përballje shumë të rëndësishme ndaj Devollit, në kuadër të kampionatit të Kategorisë së Dytë, Grupi B. Ndeshja do të luhet në orën 14:00 dhe pritet me interes të madh nga tifozët, pasi rezultati i këtij takimi mund të ndikojë drejtpërdrejt në garën për vendin e parë në renditje.
Ky takim merr një rëndësi edhe më të madhe për faktin se Oriku i Vlorës, aktualisht në vendin e parë me 34 pikë, është në pushim këtë javë. Kjo krijon një mundësi të artë për Butrintin që me një fitore ndaj Devollit të afrohet edhe më shumë me kreun e tabelës dhe të rihapë plotësisht garën për vendin e parë në grup.
Aktualisht Butrinti mban vendin e dytë me 31 pikë në 14 ndeshje, duke qenë një nga skuadrat më të qëndrueshme të këtij sezoni. Me 10 fitore të arritura deri tani, ekipi sarandjot ka treguar stabilitet dhe ambicie për të qenë protagonist në këtë kampionat. Pas Butrintit renditet Bylis B, gjithashtu me 31 pikë, ndërsa Partizani B ndjek me 30 pikë, çka e bën garën për kreun jashtëzakonisht të fortë dhe çdo ndeshje vendimtare.
Përballë Devollit, objektivi i skuadrës së Sarandës është i qartë: tre pikët dhe vazhdimi i presionit ndaj rivalëve direktë në renditje. Devolli aktualisht ndodhet në pjesën e poshtme të tabelës me 14 pikë, por në futboll shpesh skuadrat që luftojnë për mbijetesë rezultojnë kundërshtarë të vështirë, ndaj Butrinti do të duhet të tregojë përqendrim maksimal për të marrë rezultatin e dëshiruar.
Interesi për këtë ndeshje është i madh edhe për faktin se çdo pikë në këtë fazë të kampionatit mund të jetë vendimtare për ecurinë e sezonit. Një fitore e Butrintit do ta afronte ndjeshëm ekipin sarandjot me vendin e parë, duke përfituar nga pushimi i Orikut dhe duke e bërë edhe më të fortë garën për kreun e Kategorisë së Dytë, Grupi B.
Për të gjithë tifozët që nuk do të kenë mundësi të jenë në stadium, Saranda Web do të transmetojë LIVE në Facebook dhe Youtube ndeshjen Butrinti – Devolli, duke sjellë çdo moment të këtij takimi të rëndësishëm për futbollin e jugut dhe për garën në krye të renditjes.
Takimi pritet të zhvillohet në një atmosferë të bukur sportive në stadiumin “Andon Lapa”, ndërsa tifozët sarandjotë shpresojnë që Butrinti të shfrytëzojë këtë mundësi dhe të afrohet edhe më shumë me vendin e parë në renditje.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
07/03/2611:07
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
07/03/2611:07
Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo
07/03/2611:07
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
07/03/2611:07
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
07/03/2611:07