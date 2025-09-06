“Butrint – Korfuz”: 11 vite traditë, gara që bashkon sportin me historinë
Me iniciativën e studiuesit dhe aktivistit Auron Tare, u zhvillua sot gara ndërkombëtare e notit “Butrint – Korfuz”, aktivitet që prej 11 vitesh po shndërrohet në një traditë unike sportive e kulturore në rajon.
Pas suksesit të vitit të kaluar, ku 89 notare nga vende të ndryshme sfiduan ujërat e Kanalit të Korfuzit, këtë herë gara solli një pjesëmarrje edhe më të madhe. 120 sportistë nga 43 shtete të botës përshkuan me not distancën mes brigjeve shqiptare dhe atyre greke, duke mbërritur në gjirin panoramik të Shën Stefanit në Korfuz.
Ky aktivitet nuk mbeti pa vëmendje nga mediat botërore. BBC dhe Kanali Shtetëror Grek i kushtuan hapësira të gjera reportazheve mbi garën, duke e renditur atë mes ngjarjeve sportive me interes ndërkombëtar. Kjo jehonë ndihmon jo vetëm në promovimin e sportit të notit, por edhe në prezantimin e vlerave natyrore dhe historike të Butrintit e Korfuzit.
Sport, kulturë dhe kujtesë historike
Veç dimensionit sportiv, gara mbart një simbolikë të thellë historike. Ajo përkujton shqiptarët e viteve të komunizmit që, të shtyrë nga dëshira për liri, tentonin të kalonin me not kanalin drejt ishullit të Korfuzit. Sot, kjo rrugë e dikurshme shndërrohet në një arenë sporti dhe bashkimi kulturor.
Me kalimin e viteve, “Butrint – Korfuz” është shndërruar në një traditë që ndërthur sportin, turizmin dhe historinë. Nisma e Auron Tares jo vetëm që e vendos rajonin në hartën e ngjarjeve sportive botërore, por shërben edhe si një urë lidhëse mes kulturave të Adriatikut dhe Jonit.
Ky aktivitet mbetet një shembull se si sporti mund të tejkalojë kufijtë, duke bashkuar njerëz nga e gjithë bota përmes një gare që ruan në vetvete kujtesën e së shkuarës dhe frymën e bashkëpunimit të së tashmes.
