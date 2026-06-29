BRUNES në Sarandë kërkon Prezantuese Showrom-i dhe Punëtor magazine
Brunes sh.p.k., një nga kompanitë lider në tregun e mobilimeve dhe produkteve për shtëpinë, po zgjeron ekipin e saj në filialin në Sarandë dhe kërkon të punësojë:
🔹 Prezantuese Showroom-i
Pagë bazë + bonuse
🔹 Punëtor Magazine
Pagë e kënaqshme
📩 Apliko në: 069 70 70 978
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit