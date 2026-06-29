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BRUNES në Sarandë kërkon Prezantuese Showrom-i dhe Punëtor magazine

29/06/269:59

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Brunes sh.p.k., një nga kompanitë lider në tregun e mobilimeve dhe produkteve për shtëpinë, po zgjeron ekipin e saj në filialin në Sarandë dhe kërkon të punësojë:

 

🔹 Prezantuese Showroom-i
Pagë bazë + bonuse

🔹 Punëtor Magazine
Pagë e kënaqshme

 

📩 Apliko në: 069 70 70 978

 

Brunes sh.p.k., një nga kompanitë lider në tregun e mobilimeve dhe produkteve për shtëpinë, po zgjeron ekipin e saj në filialin në Sarandë

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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