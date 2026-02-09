BRUNES kërkon Prezantues/e Showrom-i, Agjent terreni dhe Punëtor magazine
Brunes sh.p.k., një nga kompanitë lider në tregun e mobilimeve dhe produkteve për shtëpinë, po zgjeron ekipin e saj në filialin në Sarandë.
Pozicione të hapura pune:
🔹 Prezantues/e Showroom-i
Pagë bazë + bonuse
🔹 Agjent Terreni (Zona Gjirokastër – Sarandë)
Pagë bazë + bonuse
🔹 Punëtor Magazine
Pagë e kënaqshme
📩 Apliko në: [email protected]
Telefon: 069 70 70 978
