BRUNES kërkon Prezantues/e Showrom-i, Agjent terreni dhe Punëtor magazine

09/02/26

Brunes sh.p.k., një nga kompanitë lider në tregun e mobilimeve dhe produkteve për shtëpinë, po zgjeron ekipin e saj në filialin në Sarandë.

 

Pozicione të hapura pune:

 

🔹 Prezantues/e Showroom-i
Pagë bazë + bonuse

 

🔹 Agjent Terreni (Zona Gjirokastër – Sarandë)
Pagë bazë + bonuse

 

🔹 Punëtor Magazine
Pagë e kënaqshme

 

📩 Apliko në: [email protected]

Telefon:  069 70 70 978

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Për përmbajtjen është përgjegjës punëdhënësi.

 

