logo
0
Rezervime Suvenire

Borsh/ Banorët e Qazim Pali sërish në protestë: “Pronat i kemi me ligj, por na i rrëmbejnë”

23/02/2613:04

Shperndaje:

Borsh/ Banorët e Qazim Pali sërish në protestë: “Pronat i kemi me ligj, por na i rrëmbejnë”

Banorët e fshatit Qazim Pali në Borsh kanë dalë sërish në protestë, duke kundërshtuar bllokimin e çertifikatave të pronësisë për rreth 100 hektarë tokë që ata thonë se e kanë përfituar ligjërisht sipas ligjit nr. 7501.

 

 

Sipas banorëve, prej afro një viti Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK) ka pezulluar çertifikatat, duke i lënë në pasiguri të plotë për pronat e tyre. Ata theksojnë se kjo nuk është hera e parë që protestojnë. Më herët kanë zhvilluar protesta si në Borsh, ashtu edhe pranë zyrave të ASHK-së në Tiranë dhe në Sarandë, por, sipas tyre, ende nuk kanë marrë një zgjidhje konkrete.

 

“I kthyem moçalet në tokë buke”

 

Banorët rrëfejnë se zona ku sot ndodhen tokat ka qenë moçalishte, të cilën e kanë kthyer ndër vite në tokë bujqësore me punën dhe sakrificën e tyre.

Në vitin 2020, përmes një ceremonie zyrtare, atyre iu dorëzuan çertifikatat e pronësisë, duke iu njohur zyrtarisht e drejta mbi këto parcela. Por aktualisht, sipas tyre, këto çertifikata janë të bllokuara dhe ata nuk mund t’i shesin, t’i zhvillojnë apo as t’i përdorin lirisht.

 

Sipas informacionit të bërë publik nga protestuesit, bllokimi është bërë me pretendimin për mbivendosje me prona të pretenduara nga Komuniteti Mysliman Shqiptar. Banorët e kundërshtojnë këtë argument, duke e cilësuar të pabazë dhe duke theksuar se institucionet nuk kanë paraqitur një zgjidhje përfundimtare apo transparente.

Ata shprehen se prej një viti jetojnë në pasiguri juridike, ndërsa tokat e tyre mbeten të ngrira administrativisht.

 

Banorët paralajmërojnë se do të vijojnë protestat derisa t’u zhbllokohen çertifikatat dhe t’u garantohet e drejta e pronës. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse, duke e konsideruar situatën si një padrejtësi të zgjatur dhe të pajustifikuar.

Çështja e pronësisë në zonat bregdetare mbetet një nga temat më të ndjeshme për komunitetin, ndërsa banorët e Qazim Pali thonë se nuk do të tërhiqen pa marrë një përgjigje përfundimtare për tokat që, sipas tyre, i kanë fituar me ligj dhe me djersën e tyre.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Rikthimi i Teatrit në Shkollë – Një Thirrje për Bashkinë, Zyrën Arsimore dhe Gjimnazin “Hasan Tahsini” në Sarandë

Rikthimi i Teatrit në Shkollë – Një Thirrje për Bashkinë, Zyrën Arsimore dhe Gjimnazin “Hasan Tahsini” në Sarandë
Arja’s Fish Restorant kërkon Kuzhinier, Kasiere dhe Pjatalarëse për sezonin veror

Arja’s Fish Restorant kërkon Kuzhinier, Kasiere dhe Pjatalarëse për sezonin veror
SEAS Distribution kërkon Agjent Shitjesh për zonën Tepelenë – Gjirokastër – Sarandë

SEAS Distribution kërkon Agjent Shitjesh për zonën Tepelenë – Gjirokastër – Sarandë
Restorant Primavera kërkon Picier, Ndihmës Picier, Sallatiere, Kamarier/e. Ofrohet akomodim

Restorant Primavera kërkon Picier, Ndihmës Picier, Sallatiere, Kamarier/e. Ofrohet akomodim
Borsh/ Banorët e Qazim Pali sërish në protestë: “Pronat i kemi me ligj, por na i rrëmbejnë”

Borsh/ Banorët e Qazim Pali sërish në protestë: “Pronat i kemi me ligj, por na i rrëmbejnë”
Vila Marjana në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhiniere dhe Sanitare

Vila Marjana në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhiniere dhe Sanitare

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.