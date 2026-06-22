B.M GROUP kërkon Agjent Shitjesh në Sarandë
B.M GROUP kërkon të punësojë Agjent Shitjesh në Sarandë
“B.M” Group eshte nje kompani e distribucioni, e cila ofron produkte cilesore kryesisht nga
vendet e BE. “B.M” Group ka organizuar distribucionin ne gjithe vendin dhe eshte shtrire
ne rajon, BE dhe me gjere si ne Kosove, Maqedoni, Serbi, Greqi, Slloveni, Angli dhe SHBA.
Shpall vakant pozicionin:
“Agjenti i Shitjes Sarandë”
Roli dhe pergjegjesite
Arritja e targetit të shitjeve në zonën e përcaktuar sipas rutit të lëvizjes.
Njeh shumë mirë zonën e tij / saj dhe pikat e shitjes, ndjek dinamikën e zhvillimit të
zonës dhe informon menaxherin për çdo ndryshim të tregut.
Mban marrëdhënie të ngushta dhe efikase me klientët përmes vizitave të rregullta
dhe ofrimit të shërbimeve reciprokisht të dobishme bazuar në Rregulloret e
Brendshme të Kompanisë.
Të arrihet prezenca e produkteve sipas zonave përkatëse.
Aftesite dhe kualifikimet
Minimum 2 vjet përvojë në të njejtën industri.
Një angazhim për shërbime të shkëlqyera ndaj klientit.
Njohje te mira te sistemit SAD (“e preferueshme)
Leje drejtimi kategoria B
Aftësi shumë të mira komunikimi verbal dhe të shkruar
Aftësi shumë të mira në menaxhimin e kohës dhe realizimit të planit ditorë.
Të ndërtojë dhe ruaj marrëdhënie shumë të mirë me klientin.
Të ruaj konfidencialitetin e informacionit që merr gjatë gjithë marrëdhënies së
punësimit në kompani.
Të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre në adresën [email protected] duke specifikuar ne subjekt pozicionin per te cilen po aplikojne, ose te kontaktoj ne +355697041854
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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