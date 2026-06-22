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B.M GROUP kërkon Agjent Shitjesh në Sarandë

22/06/2613:49

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B.M GROUP kërkon të punësojë Agjent Shitjesh në Sarandë

 

“B.M” Group eshte nje kompani e distribucioni, e cila ofron produkte cilesore kryesisht nga
vendet e BE. “B.M” Group ka organizuar distribucionin ne gjithe vendin dhe eshte shtrire
ne rajon, BE dhe me gjere si ne Kosove, Maqedoni, Serbi, Greqi, Slloveni, Angli dhe SHBA.

Shpall vakant pozicionin:

“Agjenti i Shitjes Sarandë”

Roli dhe pergjegjesite

 Arritja e targetit të shitjeve në zonën e përcaktuar sipas rutit të lëvizjes.
 Njeh shumë mirë zonën e tij / saj dhe pikat e shitjes, ndjek dinamikën e zhvillimit të
zonës dhe informon menaxherin për çdo ndryshim të tregut.
 Mban marrëdhënie të ngushta dhe efikase me klientët përmes vizitave të rregullta
dhe ofrimit të shërbimeve reciprokisht të dobishme bazuar në Rregulloret e
Brendshme të Kompanisë.
 Të arrihet prezenca e produkteve sipas zonave përkatëse.

 

Aftesite dhe kualifikimet

 

 Minimum 2 vjet përvojë në të njejtën industri.
 Një angazhim për shërbime të shkëlqyera ndaj klientit.
 Njohje te mira te sistemit SAD (“e preferueshme)
 Leje drejtimi kategoria B
 Aftësi shumë të mira komunikimi verbal dhe të shkruar
 Aftësi shumë të mira në menaxhimin e kohës dhe realizimit të planit ditorë.
 Të ndërtojë dhe ruaj marrëdhënie shumë të mirë me klientin.
 Të ruaj konfidencialitetin e informacionit që merr gjatë gjithë marrëdhënies së
punësimit në kompani.

Të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre në adresën [email protected] duke specifikuar ne subjekt pozicionin per te cilen po aplikojne, ose te kontaktoj ne +355697041854

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

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