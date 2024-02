Blegtorët e Jugut në protestë: Po vuajmë si qeni! Të rritet çmimi i qumështit, po falimentojmë

Blegtorët e rajonit të Jugut protestuan sërish sot duke kërkuar nga Ministrja e Bujqësisë Anila Denaj të ulet në bisedime për të zgjidhur një sërë problemesh që po e çon në faliment blegtorinë. Kërkesa kryesore e tyre është vendosja e çmimi dysheme për shitjen e çmimit të qumështit pasi janë dëmtuar nga fabrikat dhe baxhot.

Blegtorët e Gjirokastrës, Sarandës, Delvinës, Tepelenës, Përmetit kanë protestuar për të treten here tek Ura e Kardhiqit në Gjirokastër. Ata ankohen se fabrikat dhe baxhot kanë fiksuar çmimin e qumështit, me 120 lek për litër duke sjellë humbje të mëdha për ta. Ata pritet të takohen sot me ministren e Bujqësisë, Anila Denaj, për t’i prezantuar katër pikat kryesore të protestës: rritjen e çmimit të shitjes së qumështit, dyfishimin e subvencioneve, sistemimin e lerave malore dhe mundësimin e kontratave 15 vjeçare për kullotat.

“Jemi në protestën e radhës pasi zotërinjtë e ministrisë na kanë lënë një takim por e kanë lënë në një moment të papërshtatshëm sepse kujtojnë se ne do të largohemi. Zonja ministre ka ardhur mesa kemi informacion, ndodhet në Tepelenë do të inaugurojë një thertore. Një rrugë e dy punë si i thonë. Ne prapë do t’ia paraqesim ato 4 pika dhe në qoftë se ata nuk reagojnë do të na kenë në rrugë përsëri sepse kanë bërë edhe presion. Te shumë blegtorë ka pasur presione”.