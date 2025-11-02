logo
0
Rezervime Suvenire

Bilal Xhaferi – 90 vjet nga lindja e poetit të Çamërisë

02/11/2510:46

Shperndaje:

Bilal Xhaferi – 90 vjet nga lindja e Nderit të Kombit dhe poetit të Çamërisë

 

Më 2 nëntor 1935, në fshatin Ninat të Konispolit, lindi poeti dhe shkrimtari çam Bilal Xhaferi – një nga zërat më të fuqishëm të letërsisë shqiptare, që i dha shpirt kauzës së Çamërisë dhe e ngriti dhimbjen në art.

 

Bilal Xhaferi – 90 vjet nga lindja e Nderit të Kombit dhe poetit të Çamërisë Më 2 nëntor 1935, në fshatin Ninat të Konispolit, lindi poeti dhe shkrimtari çam Bilal Xhaferi – një nga zërat më të fuqishëm të letërsisë shqiptare, që i dha shpirt kauzës së Çamërisë dhe e ngriti dhimbjen në art.

 

Ai ishte biri i një familjeje të njohur çame, por fëmijëria e tij u shënua nga tragjeditë: nëna vdiq kur ai ishte vetëm 8 vjeç, ndërsa babai, u pushkatua nga regjimi komunist kur Bilali ishte 10 vjeç. Jetim në moshë të vogël, ai u rrit mes varfërisë, braktisjes dhe kujtimeve të përndjekjes që më vonë do të përvijoheshin në vargjet e tij të përjetshme.

 

 

Bilal Xhaferi u shqua që në moshë të re për talentin e tij të rrallë në poezi dhe prozë. Ai shkruante për plagët e shpirtit, për mërgimin dhe për atdheun e munguar.

Poezia e tij “Baladë Çame” është një kryevepër që tejkalon kufijtë e letërsisë dhe mbetet një dëshmi historike e përjetshme e shpërnguljes së dhunshme të shqiptarëve të Çamërisë:

 

“Ylberi, si një përshëndetje e përlotur lamtumirë,

u zhduk matanë largësive, mbi kreshtat e flakëve, nëpër shi…”

 

Në çdo varg të Bilal Xhaferi jeton mallkimi i një populli të ndarë me forcë nga toka e vet, por edhe krenaria për rrënjët që nuk shuhen.

 

I përndjekur nga regjimi komunist për mendimet e tij të pavarura, Bilal Xhaferi u arratis nga Shqipëria në vitin 1969 dhe u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Atje themeloi revistën “Krahu i Shqiponjës”, një tribunë e lirë për shqiptarët në mërgim dhe një zë i fortë kundër diktaturës. Në shkrimet e tij, Xhaferi denonconte padrejtësitë, kërkonte të drejtat e Çamërisë dhe mbronte idealet e demokracisë e të lirisë.

Në SHBA ai botoi edhe veprat e tij më të njohura, si romani “Krastakraus”, ku shpaloset përmes simbolikës universale dhimbja e individit nën tirani.

 

Pas vdekjes së tij misterioze në vitin 1986, figura e Bilal Xhaferi u rehabilitua në Shqipëri dhe mori titullin “Nderi i Kombit”.

 

Në vitin 1995, eshtrat e tij u rivarrosën në atdhe, ndërsa emri i tij u bë sinonim i kurajës, i fjalës së lirë dhe i identitetit çam.

 

 

Në fshatin Ninat, vendlindjen e tij, është ndërtuar Muzeu “Bilal Xhaferi”, një hapësirë përkujtimore që mban gjallë kujtimin e poetit. Ky muze u ngrit me dashuri e përkushtim nga motra e tij, e cila i kushtoi jetën ruajtjes së kujtesës së vëllait të saj. Brenda tij ndodhen fotografi, dorëshkrime, botime origjinale dhe objekte personale që rikthejnë gjurmët e jetës dhe veprës së poetit të Çamërisë.

 

Sot, muzeu i Ninatit është kthyer në një vend pelegrinazhi kulturor për vizitorë, studiues dhe shqiptarë nga të gjitha trevat që nderojnë veprën e tij.

 

Në 90-vjetorin e lindjes së tij, kujtojmë jo vetëm poetin, por njeriun që guxoi të flasë kur të tjerët heshtnin, që mbrojti të vërtetën e historisë dhe e bëri Çamërinë të flasë përmes vargut.

 

“Ne, popull muhaxhir, ecim nëpër shi…

Lamtumirë, Çamëri!”

 

Bilal Xhaferi – 90 vjet nga lindja e poetit të Çamërisë, zë i lirisë dhe kujtesë e përjetshme e një kombi që s’harroi rrënjët e veta.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Bilal Xhaferi – 90 vjet nga lindja e poetit të Çamërisë

Bilal Xhaferi – 90 vjet nga lindja e poetit të Çamërisë
Butrinti – Tomori drejtpërdrejt në Saranda Web, të hënën më 3 nëntor në orën 13:00

Butrinti – Tomori drejtpërdrejt në Saranda Web, të hënën më 3 nëntor në orën 13:00
Triumf Historik në Romë – Akademia e Brazilian Jiu-Jitsu Sarandë shpallet 5 herë Kampione Europe në No-Gi 2025

Triumf Historik në Romë – Akademia e Brazilian Jiu-Jitsu Sarandë shpallet 5 herë Kampione Europe në No-Gi 2025
Bashkia thotë se në Sarandë ka 69 vendparkime biznesesh, reagon Ilirjan Gërdhuqi &#8211; VIDEO

Bashkia thotë se në Sarandë ka 69 vendparkime biznesesh, reagon Ilirjan Gërdhuqi – VIDEO
Saranda nderon Motër Danielën: Parku i Fëmijëve në Lagjen Nr. 4 do të mbajë emrin e saj

Saranda nderon Motër Danielën: Parku i Fëmijëve në Lagjen Nr. 4 do të mbajë emrin e saj
Dritan Peçi: Pse bizneseve me makina e motorë me qira u jepen nga 2-3 vendparkime? &#8211; VIDEO

Dritan Peçi: Pse bizneseve me makina e motorë me qira u jepen nga 2-3 vendparkime? – VIDEO

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.