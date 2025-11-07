logo
Best Souvlaki by MARIO kërkon punonjës për suflaqe

07/11/25

Best Souvlaki by MARIO në Sarandë kërkon punonjës për përgatitjen e suflaqeve. 

 

 – Kushtet e punës shumë të mira.

 

Për info dhe aplikime kontaktoni 069 27 44 318

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

