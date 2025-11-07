Best Souvlaki by MARIO kërkon punonjës për suflaqe
Best Souvlaki by MARIO në Sarandë kërkon punonjës për përgatitjen e suflaqeve.
– Kushtet e punës shumë të mira.
Për info dhe aplikime kontaktoni 069 27 44 318
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
