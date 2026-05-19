Bar Restaurant Riviera në Ksamil kërkon të punësojë staf. Ofrohet akomodim
Bar Restaurant Riviera në Ksamil kërkon të punësojë:
Picier
Specialist Krepash
Tiganist
Pastiçier
Ndihmës Kuzhinier
Të kenë eksperiencë pune.
Ofrohet akomodim + ushqimi
Kontakt: 069 321 6262
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
