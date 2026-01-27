logo
Banori i fshatit Çiflik denoncon cilësinë e dobët të punimeve për ujësjellësin – VIDEO

27/01/2618:29

Një banor i fshatit Çiflik, në bashkinë Konispol, ka ngritur shqetësime serioze lidhur me punimet për ndërtimin e ujësjellësit të fshatit, duke i cilësuar ato si jo cilësore dhe jashtë standardeve teknike.

 

Sipas denoncimit nga banori i fshatit Çiflik, tubacionet e vendosura nuk përmbushin kriteret e duhura të cilësisë, ndërsa procesi i mbulimit të tyre po realizohet drejtpërdrejt me beton, pa u zbatuar shtresat e nevojshme mbrojtëse dhe teknike që garantojnë jetëgjatësi dhe siguri për rrjetin e ujësjellësit.

 

Banori shprehet se këto punime rrezikojnë të dështojnë në afat të shkurtër, duke sjellë probleme të reja për furnizimin me ujë të banorëve të zonës, ndërkohë që investimi prej 386 milionë lekë të vjetra është financuar me fonde publike.

 

 

Ai u bën thirrje institucioneve përgjegjëse dhe bashkisë Konispol të verifikojnë nga afër situatën dhe të ndërhyjnë për të garantuar që projekti të realizohet sipas standardeve ligjore dhe teknike.

 

Saranda Web do të ndjekë zhvillimet dhe është e hapur për reagimin e autoriteteve dhe palëve të përfshira.

 

Banori i fshatit Çiflik denoncon cilësinë e dobët të punimeve për ujësjellësin &#8211; VIDEO

