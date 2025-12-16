Banorët të izoluar prej 20 ditësh, bashkia thotë rruga është e kalueshme – VIDEO
Banorët në Kopaçez të izoluar prej 20 ditësh: Rruga e pakalueshme, Bashkia Delvinë thotë se rruga është e kalueshme.
Banorët e fshatit Kopaçez, në Bashkinë Delvinë, denoncojnë një situatë të rëndë infrastrukturore që vijon prej rreth 20 ditësh. Sipas tyre, rruga që lidh fshatin me pjesën tjetër të territorit është në gjendje shumë të keqe dhe praktikisht e pakalueshme, duke i lënë të izoluar nga shërbimet bazë.
Në një mesazh drejtuar Saranda Web, një banore e zonës shprehet se, pavarësisht realitetit në terren, Bashkia Delvinë ka deklaruar se rruga është bërë e kalueshme. Në fakt, sipas banorëve, situata është krejtësisht e kundërta.
“Ndodhemi të izoluar si në një ishull. Lëvizja është tepër e vështirë, kemi probleme për të shkuar në punë, për fëmijët që ndjekin shkollën, por edhe për raste emergjente shëndetësore,” – shprehen banorët.
Mungesa e aksesit rrugor po rëndon jetën e përditshme të komunitetit, ndërsa shqetësimi kryesor lidhet me mundësinë e ndërhyrjes së ambulancave apo shërbimeve të tjera emergjente në rast nevoje.
Banorët e Kopaçezit i bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse që të reagojnë sa më parë dhe të ndërhyjnë konkretisht për rehabilitimin e rrugës, duke mos u mjaftuar me deklarata që, sipas tyre, nuk përputhen me realitetin.
