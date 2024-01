Banorët e Delvinës ngrenë alarmin: Spitali ka mbetur pa mjek

Pershendetja Saranda Web

Jam nje qytetare nga Delvina dhe dua te shpreh nje problem shume te madh qe kemi: Ne qytetin tone rrezikohet te mbyllet spitali, sepse e kemi pa doktor edhe nje qe e sollen per 6 muaj nuk ia rinovojne kontraten.

Deri tani me kete doktor spitali ishte i hapur dhe me pacient qe kane ngel te kenaq nga ai doktor si asnjhere me pare. Tani nuk ia rinovojne kontraten dhe duan ta heqin.

Sot isha me shenja te gripit shkova per vizite nuk ishte askush atje.

Te merren masa qe ne te jetojme si njerez ne nje vend qe pretendon BE.

Publikojeni ju lutem ndoshta ia rinovojne kontraten… Faleminderit