🌊🎉 Inaugurohet Restoranti “MARKATA DON PESHK” në Sarandë! 🎉🌊

Në bregdetin e mrekullueshëm të Sarandës, mes valëve të qeta dhe atmosferës së qetë, hapet një destinacion i ri gastronomik që premton të bëhet i dashur për të gjithë dashamirësit e peshkut dhe detit. Pas një pune të palodhur dhe plot pasion prej 45 vitesh në peshkim, Doni Qurku dhe familja e tij prezantojnë me krenari restorantin më të ri në qytet: “Markata Don Peshk”! 🌊🍽️

Emri i Doni Qurkut është i njohur dhe i respektuar në Sarandë. Nuk ka njeri që flet për peshkun në këtë qytet pa përmendur Donin, i cili është bërë simbol i traditës dhe mjeshtërisë në peshkim. Kjo trashëgimi e vyer e dijes dhe përkushtimit tani do të përçohet në çdo pjatë që do të shërbehet te “Markata Don Peshk”. 🐟❤️

Në këtë restorant të veçantë, do të keni mundësinë të shijoni peshk të freskët direkt nga varkat e peshkimit Mario dhe Mario 1, të cilat janë të njohura për cilësinë dhe freskinë e produkteve që ofrojnë. Çdo mëngjes, varkat kthehen të mbushura me peshk të kapur vetëm pak orë më parë, duke siguruar që klientët të kenë në pjatat e tyre vetëm më të mirën që deti ka për të ofruar. 🌟🚤

“Markata Don Peshk” ofron një përvojë unike ku freskia e peshkut kombinohet me receta tradicionale dhe inovative, duke krijuar një simfoni shijesh që do të kënaqë edhe shijet më kërkuese. Përveç ushqimit të shijshëm, ambienti i restorantit është i dizajnuar me kujdes për të reflektuar bukurinë e detit dhe ngrohtësinë e mikpritjes shqiptare.

Ju ftojmë të ndani këtë lajm të mrekullueshëm me miqtë dhe familjen tuaj dhe të bëheni pjesë e historisë së re të kulinarisë në Sarandë! 🌅🍷 “Markata Don Peshk” ju mirëpret me zemër të hapur dhe gatishmëri për t’ju ofruar një përvojë të paharrueshme. 🌊🎣🍽️

Ejani dhe përjetoni magjinë e shijeve të detit te “Markata Don Peshk”, ku çdo pjatë është një homazh për traditën dhe dashurinë për peshkimin të Doni Qurkut dhe familjes së tij. Bashkohuni me ne në këtë udhëtim gastronomik dhe zbuloni se çfarë e bën Sarandën një destinacion të vërtetë për adhuruesit e kuzhinës detare. 🌊🎉

