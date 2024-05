Organizohet për herë të parë Fest Folk 2024 “Sofra Konispolate” – VIDEO

Për dy netë radhazi, me nismën e bashkisë së Konispolit dhe mbështetjen e Këshillit të Qarkut Vlorë, qyteti i Konispolit do të shndërrohet në një qendër të gjallë të kulturës dhe traditës shqiptare me festivalin Fest Folk 2024 “Sofra Konispolate”. Ky festival, i pari i këtij lloji në Konispol, do të mbledhë së bashku dhjetra grupe artistike nga Konispoli, Saranda, Delvina, si dhe nga mbarë Shqipëria dhe Kosova.

Kryetari i Bashkisë së Konispolit, z. Ergest Dule, ndau me publikun historinë e lindjes së idesë për organizimin e këtij festivali. Sipas tij, ideja erdhi nga dëshira për të promovuar dhe ruajtur trashëgiminë kulturore të zonës, duke e përcjellë atë nga brezi në brez. Ky ishte edhe motivi kryesor që Këshilli i Qarkut Vlorë vendosi ta mbështesë këtë iniciativë të rëndësishme.

Ndër grupet që dhuruan emocione të veçanta për publikun ishte grupi i gjimnazit “Hamzë Jashari” nga Skënderaj. Pjesëmarrja e tyre në këtë festival jo vetëm që solli kënaqësi dhe emocion për spektatorët, por ishte një përvojë e veçantë edhe për vetë nxënësit e kësaj shkolle.

Festivali Fest Folk “Sofra Konispolate” synon të shërbejë si një platformë për promovimin e turizmit kulturor në zonë. Organizatorët shpresojnë që ky aktivitet të kthehet në një traditë të përvitshme, duke kontribuar kështu në zhvillimin ekonomik dhe kulturor të Konispolit dhe të gjithë rajonit përreth.

Me një atmosferë të mbushur me muzikë, valle dhe kostume tradicionale, Fest Folk 2024 “Sofra Konispolate” premton të jetë një ngjarje që do të mbetet gjatë në kujtesën e të gjithë pjesëmarrësve. Ky festival është një dëshmi e pasurisë kulturore të Shqipërisë dhe një shembull i shkëlqyer se si traditat mund të mbahen gjallë dhe të festohen me krenari.

Ky material promovues është prodhuar me mbështetjen e Programit #SustainMedia, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e “Saranda Web” dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e BE-së ose të Ministrisë Federale të Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik