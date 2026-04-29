Banorët e Berdeneshit ankesë në Saranda Web: Na kanë “prerë” dritat 2 orë pa na njoftuar
Banorët e Berdeneshit ankesë në Saranda Web: Na kanë “prerë” dritat 2 orë pa na njoftuar
Një tjetër shqetësim i qytetarëve ka mbërritur në Saranda Web, këtë herë nga zona e Berdeneshit, ku banorët raportojnë mungesë të energjisë elektrike prej më shumë se dy orësh, pa asnjë paralajmërim apo informacion nga institucionet përkatëse.
Në mesazhin e dërguar, banorët shprehen se ndërprerja ka ndodhur papritur dhe deri në këto momente nuk është dhënë asnjë shpjegim mbi arsyen apo kohëzgjatjen e saj. Kjo situatë, sipas tyre, po krijon vështirësi serioze në përditshmëri, veçanërisht për familjet me fëmijë të vegjël.
“Na kanë prerë dritat prej më shumë se dy orësh dhe nuk kemi marrë asnjë njoftim. Nuk dimë as pse ka ndodhur dhe as kur do të rikthehet energjia. Kjo është e papranueshme, sidomos për familjet me fëmijë të vegjël”, shprehen banorët në ankesën e tyre drejtuar Saranda Web.
Mungesa e komunikimit nga ana e institucioneve përgjegjëse vijon të mbetet një problem i përsëritur, duke lënë qytetarët në pasiguri dhe pa informacion bazë për një shërbim jetik si energjia elektrike.
