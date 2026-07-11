logo
0
Rezervime Suvenire

Bakery PRIMERA Food House në Ksamil kërkon të punësojë staf

11/07/2612:23

Shperndaje:

Bakery PRIMERA Food House në Ksamil kërkon të punësojë staf:

• Bukëpjekës / Furrtar
• Picamen
• Shitëse
• Kamariere

 

✅ Pagë dhe kushte pune të kënaqshme
🏠 Akomodimi i siguruar

 

KONTAKT:  +355 69 360 3197 Viber / WhatsApp

 

Bakery PRIMERA Food House në Ksamil kërkon të punësojë staf

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Bakery PRIMERA Food House në Ksamil kërkon të punësojë staf

Bakery PRIMERA Food House në Ksamil kërkon të punësojë staf
Arameras Resort kërkon të punësojë Financiere me eksperiencë

Arameras Resort kërkon të punësojë Financiere me eksperiencë
Qytetarja nga Saranda shpërthen në protestë: &#8220;Po më mohojnë të drejtën, të shporret kjo klasë politike&#8221;

Qytetarja nga Saranda shpërthen në protestë: “Po më mohojnë të drejtën, të shporret kjo klasë politike”
Bukë, një gotë ujë dhe vaj ulliri – Nisma që synon ta bëjë mikpritjen shqiptare simbol të turizmit

Bukë, një gotë ujë dhe vaj ulliri – Nisma që synon ta bëjë mikpritjen shqiptare simbol të turizmit
Appetite Restaurant dhe Mirage Bay Deluxe në Sarandë kërkojnë staf

Appetite Restaurant dhe Mirage Bay Deluxe në Sarandë kërkojnë staf
Coffee &#038; Crepes SHEHU kërkon të punësojë Kamarier

Coffee & Crepes SHEHU kërkon të punësojë Kamarier

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

 Pelikani i Butrintit &#8211; Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.