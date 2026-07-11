Bakery PRIMERA Food House në Ksamil kërkon të punësojë staf
Bakery PRIMERA Food House në Ksamil kërkon të punësojë staf:
• Bukëpjekës / Furrtar
• Picamen
• Shitëse
• Kamariere
✅ Pagë dhe kushte pune të kënaqshme
🏠 Akomodimi i siguruar
KONTAKT: +355 69 360 3197 Viber / WhatsApp
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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