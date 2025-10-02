Avenue Hotel & Suites kërkon Recepsionist/e dhe Kamarier/e. Ofrohet akomodim
Avenue Hotel & Suites në Sarandë kërkon të punësojë:
Recepsionist/e
Kamarier/e
✅ Akomodim & ushqim i përfshirë
📞 Kontakti: 0692801400
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
02/10/2512:07
Suvenire nga Saranda
02/10/2512:07
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3
02/10/2512:07
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29
02/10/2512:07
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14
02/10/2512:07