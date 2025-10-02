logo
Avenue Hotel & Suites kërkon Recepsionist/e dhe Kamarier/e. Ofrohet akomodim

02/10/25

Avenue Hotel & Suites në Sarandë kërkon të punësojë:

 

Recepsionist/e

Kamarier/e

 

✅ Akomodim & ushqim i përfshirë

 

📞 Kontakti: 0692801400

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

