Automjet përfshihet nga flakët në hyrje të fshatit Nivicë, digjet edhe tenda e misrave
Automjet përfshihet nga flakët në hyrje të fshatit Nivicë-Bubar, digjet edhe tenda e misrave. Një automjet është përfshirë nga flakët mesditën e sotme në hyrje të fshatit Nivicë-Bubar, rreth 6 kilometra nga Saranda.
Sipas informacioneve paraprake, zjarri ka përfshirë edhe një tendë ku piqeshin misra pranë rrugës, ndërsa flakët kanë shkaktuar panik te drejtuesit e mjeteve që po kalonin në zonë.
Për shkak të ngjarjes, në rrugë është krijuar radhë automjetesh, ndërsa pritet ndërhyrja e shërbimit zjarrfikës për vënien nën kontroll të flakëve.
Shkaqet e zjarrit nuk dihen ende dhe mbeten nën hetim. Saranda Web
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