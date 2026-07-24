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Automjet përfshihet nga flakët në hyrje të fshatit Nivicë, digjet edhe tenda e misrave

24/07/2614:51

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Automjet përfshihet nga flakët në hyrje të fshatit Nivicë-Bubar, digjet edhe tenda e misrave. Një automjet është përfshirë nga flakët mesditën e sotme në hyrje të fshatit Nivicë-Bubar, rreth 6 kilometra nga Saranda.

 

 

Sipas informacioneve paraprake, zjarri ka përfshirë edhe një tendë ku piqeshin misra pranë rrugës, ndërsa flakët kanë shkaktuar panik te drejtuesit e mjeteve që po kalonin në zonë.

 

Për shkak të ngjarjes, në rrugë është krijuar radhë automjetesh, ndërsa pritet ndërhyrja e shërbimit zjarrfikës për vënien nën kontroll të flakëve.

 

Shkaqet e zjarrit nuk dihen ende dhe mbeten nën hetim. Saranda Web

 

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