Atentati në Sarandë, dyshime për lidhje me tre të arrestuar në Shkodër

Atentati në Sarandë, dyshime për lidhje me tre të arrestuar në Shkodër

Tre persona të arrestuar këtë të premte në Shkodër, gjatë një operacioni të Policisë së Lezhës, dyshohet se mund të kenë lidhje me atentatin në Sarandë. Sipas informacionit të raportuar në media, Policia e Shtetit po verifikon përfshirjen e tyre të mundshme në këtë ngjarje.

Të arrestuarit dyshohet se po përgatiteshin për të kryer një tjetër vrasje. Ata ishin mbajtur nën vëzhgim prej disa ditësh, përpara ndërhyrjes së forcave të policisë. Gjatë operacionit janë gjetur dhe sekuestruar armë, si dhe veshje që dyshohet se do të përdoreshin në ngjarjen e planifikuar kriminale.

Për hetimin e atentatit në Sarandë, kapja e tre personave mund të sjellë të dhëna të reja. Megjithatë, lidhja e tyre me këtë ngjarje mbetet dyshim dhe ende nuk është konfirmuar.

Operacioni është shoqëruar me kontrolle në disa qytete, përfshirë Shkodrën, Laçin dhe Kamzën. Kontrollet po vijojnë në kuadër të hetimeve për aktivitetin e dyshuar të personave të arrestuar.

Mbetet për t’u sqaruar roli i secilit prej tyre, objektivi i vrasjes së dyshuar që po përgatitej dhe nëse provat e sekuestruara i lidhin me atentatin në Sarandë.

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