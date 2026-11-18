Edison Ademi fiton në Strasburg, shkarkimi i ish-kreut të Prokurorisë së Sarandës u cilësua joproporcional
Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut vendosi më 10 nëntor 2026 se shkarkimi i Edison Ademit, ish-drejtues i Prokurorisë së Sarandës, ishte një masë joproporcionale. Gjykata i akordoi 6 mijë euro për dëmin jopasuror dhe 5 mijë euro për shpenzimet gjyqësore. Sipas Strasburgut, procesi i vettingut mund të rihapet nëse Ademi e kërkon.
Çështja lidhej kryesisht me paratë që vëllai i Ademit i kishte dërguar nga Mbretëria e Bashkuar. Ademi i kishte deklaruar ato dhe kishte shpjeguar se shërbenin për shpenzimet e prindërve. Kolegji i Posaçëm i Apelimit vlerësoi se provat për burimin e ligjshëm të parave ishin të pamjaftueshme. Strasburgu, nga ana e tij, çmoi se kërkesa për të provuar pagesën e tatimeve në Britani për të ardhura të siguruara vite më parë i kishte ngarkuar Ademit një barrë të tepruar.
Shkarkimi dhe replika në seancë
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit e dëgjoi Ademin më 5 prill 2019 dhe vendosi shkarkimin e tij më 9 prill, pas shqyrtimit të pasurisë dhe të aftësive profesionale. Trupa e Komisionit drejtohej nga Genta Tafa Bungo dhe kishte anëtarë Lulzim Hamitajn dhe Firdes Shulin.
Në fund të seancës Ademi iu drejtua trupës së Komisionit pa përmendur ndonjë emër: “Kjo nuk mbaron këtu, do përballemi sërish bashkë. Po nuk të futa në burg, mbaje mend.”
Më 9 nëntor 2020, Kolegji i Posaçëm i Apelimit rrëzoi gjetjet e Komisionit për etikën, por e la në fuqi shkarkimin vetëm për shkak të deklarimit të pamjaftueshëm të pasurisë. Pikërisht këtë masë Strasburgu e cilësoi joproporcionale. Saranda Web