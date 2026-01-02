Arrestohet ditën e parë të vitit 2026 për drejtim mjeti në gjendje të dehur
Arrestohet ditën e parë të vitit 2026 për drejtim mjeti në gjendje të dehur
Një arrestim është shënuar që në ditën e parë të vitit 2026 nga Policia Rrugore në Delvinë.
Policia njofton se specialistët e Seksionit të Trafikut Urban Sarandë kanë arrestuar shtetasin D. M., 52 vjeç, pasi u konstatua në Delvinë duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur.
Pas verifikimeve dhe procedurave përkatëse, ndaj tij u mor masa e arrestimit në flagrancë, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
Policia apelon për drejtim të automjeteve me përgjegjësi, duke theksuar se kontrollet për parandalimin e aksidenteve rrugore do të vijojnë në mënyrë të pandërprerë.
