Arrestohet ditën e parë të vitit 2026 për drejtim mjeti në gjendje të dehur

02/01/26

Arrestohet ditën e parë të vitit 2026 për drejtim mjeti në gjendje të dehur

 

Një arrestim është shënuar që në ditën e parë të vitit 2026 nga Policia Rrugore në Delvinë.

Policia njofton se specialistët e Seksionit të Trafikut Urban Sarandë kanë arrestuar shtetasin D. M., 52 vjeç, pasi u konstatua në Delvinë duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur.

 

Pas verifikimeve dhe procedurave përkatëse, ndaj tij u mor masa e arrestimit në flagrancë, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

 

Policia apelon për drejtim të automjeteve me përgjegjësi, duke theksuar se kontrollet për parandalimin e aksidenteve rrugore do të vijojnë në mënyrë të pandërprerë.

 

